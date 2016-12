Presidente sindicato Serviestado: “No estamos en una huelga por jugar, sino que por que es la única herramienta legal para ejercer presión”

Una semana cumple la huelga de los 1400 trabajadores de Serviestado, que representan a 107 sucursales a lo largo del país, y que hasta la fecha no cuenta con respuestas de la estatal bancaria.

En conversación con El Ciudadano, el presidente del sindicato de esta filial de Banco Estado, Mario Triviño, señala que “se ha hecho ver cual es la manera de actuar del empresariado y decir que no es el mejor camino, pues si las empresas no consideran a sus trabajadores no es un buen escenario para la empresa. Debe darse una alianza estratégica y los trabajadores, los cuales estamos organizados en sindicatos”.

De igual forma señala que la postura de la empresa ha sido inflexible, dando cuenta que “de parte de la empresa no hemos recibido llamados, están apostando por el desgaste y el debilitamiento de nuestra gente”.

Al mismo tiempo, Triviño explica una de las causas del bloqueo en las negociaciones con la empresa señalando que “nosotros históricamente hemos negociado a 36 meses, y en esta negociación nos quiere forzar a negociar a 48 meses. De hecho nos aumentan los bonos para aceptar este período. Es la primera vez que hemos llegado a esto”.

“Nosotros queremos que los beneficios sean a 36 meses. Ellos esperan que en 4 años no hagamos nada y sucede que todos los beneficios en renta los hemos conseguido a través de la negociación colectiva, la empresa no ha entregado un beneficio si no es a través de la negociación colectiva. En cuatro años el petitorio se extiende y se hace inviable” agrega el dirigente sindical.

Además Triviño explica que “nosotros somos una filial del banco, el 99% es de Banco Estado y nosotros atendemos de acuerdo a los protocolo del Banco, somo evaluados bajo estándares de calidad del Banco, todas las exigencias corresponden a Banco Estado. Pero los beneficios no son los mismos que los de los trabajadores del Banco”.

Otro punto es la nula difusión por parte de los medios de comunicación tradicionales, donde Banco Estado (y ServiEstado) es uno de sus principales avisadores. En este sentido Triviño señala que “Hay un bloqueo, no hemos salido en ningún medio de circulación nacional o canal de televisión abierta. Para eso hay plata. Parece que tenemos que enterrarnos a 600 metros bajo tierra”.

“Nosotros no estamos en una huelga por jugar, sino que por que es la única herramienta legal para ejercer presión sobre la administración de nuestra empresa” sentencia el dirigente.

