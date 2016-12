7 grandes fails que las celebridades cometieron en Instagram durante el 2016 (+ Fotos

Todo se vuelve peor cuando tienes millones de seguidores.

Khloé Kardashian: Khloé publicó una sexy selfie para mostrar sus abdominales, pero una ligera curva en el marco de la puerta dejó en evidencia que usó photoshop. Ante las críticas, la eliminó y subió la original.

Naomi Campbell: La supermodelo es una de las muchas celebridades que ganan dinero promoviendo cosas en sus perfiles de Instagram. Sin embargo, fue una de las primeras en ser sorprendida al hacerlo porque dejó las instrucciones en el título.

Scott Disick: El mismo error lo cometió el amor de Kourtney Kardashian, al copiar, pegar y publicar sin revisar que llevaba incluida la instrucción.

Little Mix: Y sí, las chicas de Little Mix pasaron igualmente por lo mismo y su foto perdió toda naturalidad.

Mischa Barton: La actriz decidió publicar unas palabras de dolor y mostrar su consternación por el asesinato de Alton Sterling, pero lo hizo publicando una foto de ella misma en bikini a bordo de un lujoso yate.

Selena Gómez: Junto a una selfie con Sofia Richie, Justin Bieber escribió: “Voy a poner mi Instagram privado si ustedes no detienen el odio. Esto se está yendo de las manos, si ustedes son realmente mis fans no serían tan malos con la gente que me gusta”

Y Selena, como cualquier ex novia celosa, comentó: “Si no puedes soportar el odio, entonces deja de subir fotos de tu novia, ja. Debería ser algo especial entre ustedes dos. No te molestes con tus fanáticos. Ellos te aman. Estuvieron allí para ti antes que cualquiera”.

Blake Lively: La actriz publicó una foto con un precioso vestido con el título “L.A. face with an Oakland booty”refiriéndose a la letra de Baby Got Back. Muchos fans se ofendieron ya que la canción se hizo sobre las mujeres negras en un momento en que sus figuras no eran bien vistas en la sociedad.

Vía E!Online