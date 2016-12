Rechazo y parodias desata el video de las multinacionales por la ley de etiquetados

“Todos dicen que la cocaína es mala. Pero claro, ¿te jalarías un cuarto de kilo de una sola sentada? Por supuesto que no. Solamente una puntita. Eso no hace daño. Todo está en las porciones. Hagámosla bien”. Eso es lo que dice Pablo Schwarz en un video parodia a la campaña que empezó la Asociación de Alimentos y Bebidas (AB Chile) contra la ley de etiquetados. Acompañado de un tono burlesco, con la nariz blanca y unas venas gruesas marcadas en ambos brazos, el actor ironiza la propaganda que lanzó esta organización –que no es más que Coca-Cola, Carozzi, Agrosuper, Iansa, CCU y otras reunidas– presidida por Rodrigo Álvarez, ex diputado y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Al otro lado de la pantalla se pueden ver algunos rostros más conocidos que Schwarz. Está el cantante Luis Jara, las deportistas Isidora Jiménez y Carolina “Crespita” Rodríguez, un francés que aparecía en Masterchef, el periodista Iván Guerrero y la actriz de teleseries María Gracia Omegna. De esta última es que Schwarz obtiene la frase para realizar la ironía. “Todas estas mentitas juntas son altas en azúcar. Obvio. Pero yo me como dos o tres”, dice Omegna, luego de sacar un puñado de mentitas desde una cartera.

Más allá de lo falso que pueda resultar esto –¿Cuántos hombre o cuántas mujeres tienen su cartera repleta de esta pelotita blanca-mentolada?— es preocupante que personas que por tanto tiempo han construido una suerte de credibilidad se presten para defender los intereses de grandes empresas. No solo por el hecho de que sean grandes, sino porque los alimentos que producen de verdad son «altos» en algún componente nocivo.

“Sí, claramente nadie se come 100 gramos de mentita, pero lo que significa el sello de alto en azúcar es que en dos o tres mentitas tienes una gran cantidad de azúcar para esa cosa tan pequeñita que estás metiendo a tu cuerpo. Esa azúcar es blanca, está llena de cosas tóxicas que a la larga te van a enfermar”, dijo Beatriz Córdova, una estudiante de nutrición que colgó un video en Youtube respondiendo uno a uno los puntos de la propaganda.

El senador Guido Girardi, que impulso la ley de etiquetado, dijo que esta campaña está hecha “para intentar echar abajo una política pública elaborada junto a especialistas y eminencias mundiales en nutrición”.

