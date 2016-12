Técnico español amenaza a quienes acosen a su hija por redes sociales

Se aburrió de los comentarios “encendidos” en el instagram de su hija. El entrenador español Paco Jémez no está viviendo momentos tranquilos desde su llegada hace algunas semanas al Cruz Azul de México.

El adiestrador se enfrascó en una dura disputa por “culpa” de su hija Nadia, quien se ha hecho muy popular en las redes sociales por sus osadas fotografías.

Jémez, cansado de la situación y de las innumerables preguntas por su hija, mostró su furia en una entrevista con el medio Cancha.

“Quiero aclarar una cosa: hay gente que se da de muy informados y tienen que tener cuidado porque mi hija es menor, mi hija no tiene 20 años como han dicho, mi hija tiene 17”, recalcó Jémez sobre la situación de su hija que apareció en muchos medios de comunicación como el ‘nuevo fichaje’ que tendría Cruz Azul.

Y ojo, que no se quedó así. El exentrenador del Rayo lanzó una amenaza: “Aquel que le falte al respeto no sólo se la tendrá que ver conmigo, porque es mi hija y lo que más quiero y no voy a permitir que nadie le falte al respeto, sino que lo denunciaré e iré a los tribunales”, finalizó.