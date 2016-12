Alexis y el precio de la fama: “A veces me satura mucha gente”

Ya da entrevistas más profundas y sinceras. Por eso, no extrañó que el delantero chileno Alexis Sánchez conversara nuevamente con el sitio oficial de Arsenal FC, para entregar en esta oportunidad detalles acerca de su vida en Londres.

Y fue sincero. Porque ante la pregunta de cada cuánto tiempo visita la ciudad, el tocopillano señaló que “normalmente voy a cenar, a tomar algo con mis amigos, pero suelo estar siempre en casa, me gusta, soy un poco casero”.

Sánchez vive en una de las ciudades más atractivas del mundo, Londres. Sin embargo, sobre cuánto ha salido a disfrutar y conocer, el tocopillano aclara que “de que puedo, puedo, si el tiempo se lo da uno, pero a veces me gusta estar en casa más relajado, a veces mucha gente ahí en el centro, porque como Londres es grande, a veces me satura mucha gente, todo el día jugando fútbol para allá, para acá, muchos partidos, mucha gente, a veces un poquito de pausa me hace bien”.