Ya olvidó a Juanita Ringeling: Matias Oviedo reconoce relación con otra conocida actriz

El actor, Matías Oviedo, tuvo una relación por mucho tiempo con la también actriz, Juanita Ringeling. Sin embargo, ya hace más de un año terminaron su relación. Pero al parecer, Matías volvió a encontrar el amor de la mano de una actriz también.

Se trata de Camila Hirane, quien compartió set con el actor en telenovelas como “No abras la puerta” y “Esa no soy yo”. Oviedo reconoció a un programa de televisión que desde “hace seis u ocho meses” está con Camila.

A pesar de conocerse desde mucho antes, el actor reconoce que no fue amor a primera vista: “Nos enganchamos cuando nos conocimos de verdad, no fue esa atracción a primera vista, fue más como una onda. Terminó la teleserie (Esa no soy yo) y empezamos a ser amigos, los dos estábamos como atados de vida y empezamos a juntarnos, a acompañarnos y surgió el amor”, contó Oviedo.