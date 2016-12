Alto impacto: equilibrista se salva de la muerte evitando caer desde 32 metros (VIDEO)

Iba a ir a parar contra las rocas de Tasmania. El equilibrista Ryan Paul Robinson casi cae de 32 metros de altura mientras cruzaba un abismo practicando ‘slackline’. El hecho fue captado en video y destacado como viral por el blog de tendencias de YouTube y la marca GoPro.

Los primeros segundos de Robinson fueron afortunados, pero una repentina ráfaga de viento casi le hace perder el equilibrio. El equilibrista tambaleó por varios segundos. Lanzó sus manos en diferentes oportunidades para no caer. “Fue la línea más increíble de nunca”, dijo en Instagram.

Robinson tensó las correas del ‘slackline’ en las alturas de la formación de rocas Maoi Tower, en la localidad australiana de Fortescue Bay, en Tasmania. Tras los momentos de terror llegó al otro extremo lanzando una voz de alivio al sentirse seguro.

“No sé si alguna vez he trabajado tan duro para establecer las líneas que en Tasmania y es la misma razón que no sé si alguna vez he caminado líneas más sorprendentes que esta”, dijo Robinson.

El hecho fue destacado por la página de YouTube de GoPro. Explicó que el Moai Tower es más conocido por ser una zona de escalada, donde Robinson decidió hacer algo diferente.

Pese a que el archivo solo cuenta con poco más de 100 mil visitas en dos días, el blog de tendencias de YouTube destacó el video como uno de los virales más importantes en lo que va de la semana por la experiencia que muestra.