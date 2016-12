¿Qué pretende?: Fotografian a James Franco en plena calle transformado en Beyonce

Si observas el Instagram del actor James Franco, te darás cuenta que le encanta publicar memes y bromas. Es cosa de ver sus películas, las cuales en su mayoría son comedias. Es bien sabido que el actor tiene buen sentido del humor.

Hace poco fue fotografiado en Los Ángeles con un particular look que no dejó a nadie indiferente: lucía una cabellera rubia y un largo vestido amarillo. La imagen que el actor proyectada hacía alusión a Beyonce en su video “Hold Up”.

Todavía no se sabe a qué se debe esta particular “perfomance”, o si sólo es una más de las bromas de James Franco.

¿Qué te parece?