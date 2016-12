La nieta de Peter Rock que triunfa en el mundo del modelaje: Saca suspiros entre sus seguidores (Fotos)

Camila Helfmann Pastene es una joven de 19 años que se luce como modelo. Tiene más de 7 mil seguidores en Instagram y todos alaban su belleza.

Además, de su talento en el mundo del modelaje, lo curioso es que esta chica es la nieta política de Peter Rock. El fallecido cantante se casó con la abuela de Camila “Mi abuela se casó con Peter Rock hace muchos años. Yo no conocí a mi abuelo. Él era mi abuelastro, pero la verdad es que siempre fue muy cercano“, confesó la joven.

“Era lo mejor pasar ratos con él: se tiraba sus tallas, era pura risa, tan buena onda”, confesó.

En tanto, Camila no sólo quiere dedicarse al modelaje, ya que asume le encantaría hacer televisión “Esto me encanta, pero me gusta la televisión, la actuación. Me encantaría irme por ese lado. La vida en el modelaje es corta, yo creo que hasta los 28 ó 30 años y de ahí hacer comerciales, fotos” y agregó “Me gusta mucho la tele, pero ojalá estar en un área dramática, me encantaría”.

A continuación revisa algunas de sus fotografías:

