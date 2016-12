Ejecutivo abre nuevo período de indicaciones de proyecto de Ley de Identidad de Género hasta enero de 2017

La solicitud del Ejecutivo se basaría, según la ministra Secretaria de Gobierno Paula Narváez, en el ingreso de nuevas indicaciones debido a que no estarían los votos necesarios en la Sala del Senado, lo cual fue aprobado por unanimidad por les senadores presentes, Juan Pablo Letelier, Manuel José Ossandón, Jaqueline van Rysselberghe, Andrés Allamand y Alejandro Navarro.

Los dos puntos que la comisión quiere analizar son: El trámite vía judicial para niños, niñas y adolescentes, y que les mayores de 18 presenten un documento en el Registro Civil al momento del cambio de sexo registral, el cual la ministra enfatizó que no sería ningún tipo de certificado.

Actualmente, la ley se encuentra con urgencia simple, pero las organizaciones trans y diversidad sexual presentes, Asociación OTD, Sindicato Amanda Jofré y Fundación Iguales solicitaron la necesidad de suma urgencia o discusión inmediata para el análisis de antiguas y nuevas indicaciones para que sea despachado a Sala lo antes posible.

El vicepresidente y coordinador legislativo de Asociación OTD, Franco Fuica señaló que en este período de gobierno no han tenido ningún avance legislativo que beneficie a la comunidad trans, en comparación con la del Gobierno de Piñera que tuvieron una ley antidiscriminación, las circulares 21 y 34, entre otros, las cuales señala que, a pesar de que no ser de las mejores, se tuvo un pequeño avance.

Asimismo, la Asesora Jurídica de Asociación OTD, Constanza Valdez recalcó que “los Senadores del Gobierno no han dimensionado la urgencia de esta ley. Hay muchas personas que no pueden estudiar, que no pueden trabajar, no pueden ejercer ninguna actividad económica porque no tienen su carnet cambiado”. Además, agregó que las personas que actualmente quieren hacer su cambio de sexo registral deben asistir al Servicio Médico Legal, en donde sus derechos humanos son vulnerados producto de exámenes sexológicos vejatorios.

El Ciudadano