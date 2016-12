Olivia Wilde cambió de look y todos comenzaron a insultarla por este motivo

La actriz decidió cambiar su clásico look pero los usuarios de Instagram explotaron contra ella al saber el motivo detrás de su nueva imagen.

Hay muchos motivos por los que una mujer puede decidir hacerse un cambio de look, pero el que ha llevado a Olivia Wilde a darle nuevos aires a su pelo está generando gran revuelo.

Si bien Wilde es rubia natural, desde que alcanzó la popularidad ha usado siempre su cabello castaño y largo. Esta semana, la actriz ha sorprendido en las redes sociales al compartir su nuevo look: melena apenas un poco debajo de los hombros y un tono más claro.

Además de esta foto compartida en Instagram por su peluquero, Wilde publicó un breve video mostrando parte de su nueva melena. Pero es el mensaje que lo acompaña lo que ha generado polémica: “Sintiéndome yo misma, aparentemente. Gracias al genio de @harryjoshhair por el corte. #NoMásCabelloMelania”

Sí, el hashtag final hace referencia a la futura primera dama: Melania Trump. La mujer de Donald Trump lleva el mismo estilo en su cabello que solía usar Olivia Wilde.

La actriz ha hecho público su rechazo a Donald Trump en numerosas ocasiones a través de las redes sociales, por lo que su gesto de cambiar de look para no parecerse a la futura primera dama no es una sorpresa. Quizás no sea el único motivo, pero sin duda es uno de ellos.

El hashtag usado no ha hecho más que hacerle ganar todo tipo de insultos. Estos son algunos de ellos:

“Melanie tiene más estilo en su meñique que tú en todo tu cuerpo”

“No eres tan bella e inteligente como Melania”

“Tu odio es feo e infantil”

“Estas ‘celebridades’ son patéticas. Yo amo mi cabello estilo Melanie y por suerte no tengo el pelo de Michelle Obama”.

“No podrías lucir como Melanie ni aunque quisieras, ella es mucho más bella que tú”

“¿La castigas a ella porque no te cae bien su esposo? Eres una inmadura”

“Rasúrate todo tu cabello, estúpida perdedora. Trump será el próximo presidente así que vete al infierno”

“Gracias por hacernos saber que eres una idiota”

Centenares de comentarios, en su mayoría negativos, salvo algunos que alabaron su nueva melena.

Vía Difundir