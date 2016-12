Rosa Ramírez del Gran Circo Teatro denuncia robos y apela a la solidaridad comunitaria

A LAS AMIGAS, LOS AMIGOS,

Les escribe Rosa Ramírez Ríos, actriz profesional independiente, presidenta de la Fundación Andrés Pérez Araya, cuya sede se ubica en Avda. República 301, comuna de Santiago. Me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerlos parte de nuestra profunda tristeza al comprobar que en menos de una semana hemos sido víctimas de la delincuencia tan habitual en nuestro país, ante las narices e indiferencia de todos y de nadie a la vez. El lunes 12 y el sábado 17 o domingo 18 del mes en curso, ingresaron a nuestra sede cultural personas ajenas al recinto y robaron en la primera oportunidad material de trabajo de los integrantes de la compañía Gran Circo Teatro y en la segunda oportunidad desmantelaron nuestro Anfiteatro Andrés Pérez Araya, robándose los 16 focos led y cables, material de trabajo fundamental para nuestro quehacer, la iluminación es parte del lenguaje teatral. A estas alturas ya no se a quien acudir puesto que los Carabineros de Chile son una formalidad no una solución o ayuda, seguridad ciudadana no cuida nuestras calles y casas.

Quiero contarles, cosa que algunos y algunas de ustedes conocen, que llevamos 28 años de trabajo sostenido, contra viento y marea, contando con el cariño del público y el desdén de periodistas del rubro. Decirles que todo lo que hacemos es básicamente autogestión, es decir, los alfileres, papeles, artículos de aseo, oficina, vestuarios, utilerías, viáticos y difusión, entre muchos otros, salen de nuestro trabajo diario. En ocasiones somos favorecidos con dineros de fondos concursables a los que postulamos porque nos corresponde ya que son dineros de los ciudadanos chilenos para el bienestar de los y las chilenas y que mejor que esta devolución de mano, esta reciprocidad sea a través de la creación artística.

Todo lo que hacemos es la oportunidad que tenemos de compartir una instancia de sana entretención teatral con el público que muchas veces ve por primera vez teatro, es un encuentro con familias que nos visitan. Nos reunimos en torno a una obra teatral, al Museo Gran Circo Teatro, donde se cuentan historias que nos entretiene, nos conmueve, nos ayuda a ser mejores personas, nos invita a despertar nuestro imaginario, a ser parte de una sociedad que si bien hay muchos obstáculos, estos no hay que evadirlos perjudicando al vecino, sino que hay que enfrentarlos organizadamente para en conjunto construir y avanzar hacia un territorio amable con todos nosotros y nosotras, incluyendo a esas personas que entraron a robar a nuestra sede.

Al menos nosotros no robamos para compartir belleza.

Esta reflexión que comparto con ustedes es nuestra misión. Para poder continuarla necesitamos de vuestra ayuda, ya no sirve poner más rejas, más luminarias, más nada, tampoco podemos hacerlo ya que estamos insertos en un barrio de protección histórica. Necesitamos de vuestro apoyo moral, anímico, físico, cariñoso, económico, material.

El martes 3 de enero de 2017 al cumplirse 15 años de la muerte de Andrés Pérez Araya, les invitamos a participar de nuestro cariño, admiración e incondicionalidad por este creador teatral, este creador de belleza. Quedan todas y todos cordialmente invitadas e invitado. Pueden venir a acompañarnos a nuestra sede, a esta vieja carpa ilegal por la cual nos multan cada cierto tiempo porque no está permitido anteponer nada a las fachadas en barrios patrimoniales. Nada de nada, ni siquiera esta carpa llena de magia, amor y rebeldía. Estaremos esperándoles. Tráigannos su cariño, su aporte económico, peso a peso se suma, toda colaboración será bienvenida. Necesitamos recuperar los focos, estarán los artistas populares con los cuales transitamos este presente lleno de sinsabores, presente donde o naufragamos todos o nos salvamos todos.

Les esperamos aquí con nuestra apuesta cultural en beneficio de la Fundación Andrés Pérez Araya, del Centro Cultural Gran Circo Teatro, de la Compañía Profesional Independiente Gran Circo Teatro y principalmente de las familias de la comuna que cuentan con nuestros talleres, nuestras funciones de teatro, de circo, nuestras actividades culturales, nuestra historia, nuestra lucha cultura que es la muchas de muchas y muchos.

Somos parte del patrimonio cultural chileno a través de nuestra Memoria e Historicidad.