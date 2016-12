Paulo Bybala: el ‘galáctico’ elegido por Florentino Pérez

Será la gran adquisición del mercado europeo si se concreta. Florentino Pérez ya definió su gran objetivo de cara a la próxima temporada. Una vez levantada la sanción de la FIFA, el presidente del Real Madrid irá a por el argentino Paulo Dybala, al que quiere convertir en su primer fichaje ‘galáctico’ tras dos temporadas sin incorporaciones de relumbrón.

El mandatario está obsesionado con el jugador argentino y explicó a sus allegados de más confianza que el talento de la Juventus, de 23 años, es el único crack que existe ahora a nivel mundial que puede competir con el Tridente del Barça, formado por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar. Por todo ello, Florentino ya habría empezado a mover los hilos para abordar su incorporación, más ahora tras conocerse que los madridistas no tendrán impedimento alguno para fichar en el próximo mercado estival.

Dybala tiene contrato con la Juventus hasta 2020 y el club italiano está insistiendo en su renovación, que se daba por hecha en noviembre pasado. Sin embargo, el jugador sigue sin estampar su firma en el nuevo contrato con los ‘bianconeri’, lo que está desatando una ola de rumores en Italia y Argentina.

Lo cierto es que Florentino Pérez no la tendrá fácil si quiere vestir de blanco al oriundo de Laguna Larga. Los representantes del futbolista ya le informaron que el Real Madrid no es el único club interesado en hacerse con el prometedor jugador. Además, la Juventus no es un hueso fácil de roer, como se demostró el pasado verano con el traspaso de Paul Pogba al Manchester United, vendido por la friolera de 105 millones de euros tras un largo culebrón.

La ‘Vecchia signora’ no tiene necesidades económicas y solo dejaría partir a su ‘estrella’ por una cantidad escandalosa de dinero. Después de dos años sin grandes alardes, Florentino está listo para echar el resto por Dybala.