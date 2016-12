Francia: El socialismo se debate entre siete candidatos

Las primarias francesas dieron su disparo de largada el pasado mes de noviembre con la elección del candidato de la derecha, de la que resultó ser elegido el ex ministro Françoise Fillon. El aspirante conservador superó así al alcalde de Burdeos, Alain Juppé, y al ex mandatario Nicolas Sarkozy, y se perfila como el gran rival de la ultraderechista Marine Le Pen, que apunta alto en los sondeos.

Ahora llegó el turno de la centro-izquierda, que iniciará su carrera para Palacio del Elíseo los próximos 22 y 29 de enero.

Siete son los aspirantes socialistas y de sus partidos aliados que se presentan a la disputa para la candidatura presidencial. Según los sondeos, el que hoy tiene más posibilidades de ser elegido es el ex primer ministro Manuel Valls, quien dimitió para aspirar a la sucesión de François Hollande luego de que éste renunciara a la reelección a causa de su impopularidad.

Además de Valls, quien enfrenta una fuerte oposición en el sector más izquierdista del Partido Socialista, por ser considerado autoritario e identificado con el ala de derecha por sus políticas como la controvertida Reforma Laboral, también participarán en la contienda los ex ministros socialistas Arnaud Montebourg, Vincent Peillon y Benoît Hamon.

Los otros precandidatos son Sylvia Pinel, del Partido Radical de Izquierda; Jean-Luc Bennahmias, del Frente Democrático, y François Rugy, del Partido Ecologista.

(Centro) Izquierda dividida

La izquierda francesa concurrirá muy dividida a los comicios presidenciales que se convocarán para abril y mayo del próximo año. No participarán en las primarias el ex ministro de Economía Emmanuel Macron, quien postulará como candidato independiente; el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, que cuenta con el apoyo del Partido Comunista, y el candidato verde Yannick Jadot.

Los siete candidatos socialistas comenzarán oficialmente su campaña pasadas las fiestas navideñas y se medirán en tres debates televisivos durante la semana anterior a la primera vuelta de las primarias. Los dos finalistas de esa vuelta se enfrentarán el 25 de enero.

El Ciudadano