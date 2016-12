Actriz porno denuncia violación durante filmación de película

La actriz porno canadiense Nikki Benz, de 35 años, denunció que fue violada durante la filmación de una película para el portal Brazzers.

De acuerdo con la estrella de cintas para adultos, la escena que grababa no se suponía que fuera una violación. Pero, relata Benz en su cuenta de Twitter, “el director mismo me puso las manos encima y me ahorcó. Nunca en un millón de años pensé que Brazzers lo permitiría”.

“Nunca debe haber bullying, violaciones y violencia en el set. No, significa no, en cámara y fuera de cámara. ¡Sólo NO!”, escribió en otro tuit.

Brazzers, en tanto, aseguró que “como la mayoría de ustedes saben, no producimos nuestros propios contenidos, sino que los productores de nuestra comisión lo hacen en nuestro nombre. Tenemos entendido que la escena en cuestión fue realizada sin guion y con la dirección artística dejada a discreción del productor”.