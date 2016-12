Bella Thorne nuevamente dejó poco a la imaginación tras usar un revelador atuendo

Cuando creíamos que ya habíamos visto el cuerpo de Bella Thorne por completo, la actriz de tan solo 19 años nos sorprende nuevamente.

Ella es conocida por arriesgarse al máximo con sus looks, y usar lo que quiera sin importarle si las prendas combinan entre ellas o no, pero ahora no deja de mostrar demasiada piel con sus elecciones.

Ahora, la actriz está saliendo con el cantante Charlie Puth, con quien se dejó ver a los besos en la playa a pocos días de haber “regresado” con Tyler Posey. Puede que la situación amorosa de Bella te maree bastante, por eso haremos una recapitulación de sus relaciones en el último año.

Bella y Gregg Sulkin terminaron su relación de un año, a mediados de Agosto de 2016, luego de haber comprado una casa juntos, que estaban remodelando.

A los pocos días publicó fotos suyas besándose con una mujer, y un fan le preguntó a través de Twitter si era bisexual, a lo que ella le respondió que sí lo era. Esta chica con la que se mostró era nada más y nada menos que la ex novia de su hermano, Bella Pendergast quien es su mejor amiga.

Pero a las pocas semanas, parece que esto terminó, porque la vieron besándose en la calle con uno de los más amigos de Gregg, el también actor Tyler Posey.

Ellos compartieron su relación en todas las redes sociales, publicando videos, y fotos intimas. Sin embargo, el lunes 19 de Diciembre, para sorpresa de TODOS, la actriz fue vista en la playa besándose con Charlie Puth, sin preocupación alguna.

Esta pareja sorprendió a más de uno, ya que creíamos que ella y Tyler estaban intentando arreglar sus diferencias, además pensábamos que los tweets que habían intercambiado Charlie y Bella ¡eran puramente platónicos! Pero esto no es así, parece que están realmente interesados el uno en el otro porque

¡no se separan ni un segundo!

Sin embargo, las fotos de la pareja en el Jingle Ball de Miami no fue lo que más llamó la atención, sino el outfit tan arriesgado que decidió lucir Bella para esa ocasión. Su outfit consistía en unos pantalones blancos, y su top era extremadamente pequeño, no le tapaba siquiera los senos enteros, se le veía por completo el underboob.