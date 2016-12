Martín Cárcamo contó detalles de lo que no se vio del accidente de Bienvenidos

Durante la transmisión del matinal de Canal 13, Bienvenidos, un accidente dejó paralizada la transmisión del programa.

El accidente ocurrió durante el concurso “La Bicidisco”, en el cual, Juan Pablo Queraltó y Polo Ramírez pedaleaban en una bicicleta estática que estaba conectada a un tocadisco.

Durante la dinámica, el disco que activaba Queraltó salió despedido hiriéndolo en la rodilla, rozando el vestido de Tonka y golpeando directamente a Martín Cárcamo, quien quedó tirado en el piso con evidente dolor.

El animador contó a LUN, lo que no se vio en pantalla sobre el accidente. “Llego Max en una camilla, viste que es bombero. Yo quería tomar aire porque estaba medio ahogado. Me llevaron al camarín y vino el doctor del canal que me revisó. Estuve 40 minutos con hielo en la zona“.

Los otros afectados fueron, Tonka que tiene dos cortes en su brazo, Juan Pablo Queraltó quedó con un corte en su pierna y Francisca Merino con un pequeño corte en su abdomen.

Vía TKM