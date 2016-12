David Bechkam avergonzó a su hijo Cruz de la peor manera y recibió su merecido

Hace muy poco tiempo vimos a Cruz Beckham debutar en el mundo artístico, tras estrenar su primera canción, If Every Day Was Christmas.

Después de escucharlo, ¡todos notamos que estamos ante la presencia del próximo Justin Bieber! Además, el niño demostró que con su hermoso single navideño podía contribuir a los más necesitados, y todo el dinero que recaudó lo brindó a fundaciones benéficas.

Sin embargo, el pequeño hijo de Victoria y David Beckham ahora nos sorprende por otro motivo. En un video viralizado en Internet, lo vemos cantar junto a su padre, con la ayuda de una aplicación que imita el play back.

Cuando la música comienza, padre e hijo comienzan a cantar, pero pronto Cruzdecide callarse, al verse totalmente opacado por su papá. Es que David realmente se compenetra con la música y canta ¡muy efusivamente!.

Mira el video:

When your dad embarrasses you… 😜 @musical.ly #TopNewXMas #IfEveryDayWasChristmas Un vídeo publicado por Cruz Beckham (@cruzbeckham) el 21 de Dic de 2016 a la(s) 6:02 PST

Pronto Cruz se tapó la cara y comenzó a morderse los labios demostrando lo avergonzado que estaba. Sin embargo, mientras tanto pensó su mejor venganza: ¡subió el video a su propia cuenta de Instagram y ahora todos nos reímos de su padre!

