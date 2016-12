Expulsan de avión a famoso Youtuber por un motivo indignante

Estas son las palabras del famoso youtuber Adam Saleh, de 22 años, quien fue expulsado de un avión de la aerolínea Delta Airlines, luego de hablar telefónicamente con su madre, quien no conoce otro idioma.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim… WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos

— Adam Saleh (@omgAdamSaleh) 21 de diciembre de 2016