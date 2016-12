Monje Zen francés conduce jornada de meditación para cerrar el año

De visita en Chile, el maestro Soko (Pierre Leroux) encabezará una extensa sesión y noche meditativa zazen para terminar de la mejor forma este 2016. Junto con invitar a toda la comunidad para participar de esta experiencia, indica cómo vivir estas fiestas en plenitud espiritual para recibir bien el 2017. “La felicidad no se alcanza, se practica aquí y ahora”.

Con la intención de practicar y difundir el Budismo Zen auténtico – concentrados en la postura de Zazen, la respiración justa, sin espíritu de provecho –, en la primavera de 2002, nace el Dojo Sho Den Transmisión Exacta. Discípulos del Maestro Kosen, S. Thibaut, juntos practican la postura que se ha transmitido desde Buda hasta nuestros días, continuando la transmisión legítima de maestro a discípulo del Linaje Taisen Deshimaru.

“La sociedad va en una dirección que no se preocupa del ser humano, los lleva por un camino que les hace olvidarse de pensar. Todo gira en relación al exterior: hay que tener el mejor celular, el mejor auto, la mejor casa… Vemos en la publicidad llamados para conseguir un crédito para Navidad en vez de decir Te llamamos a reflexionar. Es esa conducción la que enferma a la gente”, dice el maestro Soko, Pierre Leroux, monje zen francés que se encuentra de visita en Chile, invitado por esta comunidad.

“No hay que dejarse influenciar. Cuando uno elige un camino que no es el convencional está expuesto a las miradas y juicio de los demás. Si estamos demasiado apegados a lo que los otros piensan de nosotros mismos, perdemos nuestra esencia, que es lo que define nuestra particularidad y eso es lo que más debemos defender”, agrega.

Es por eso que para incentivar el encuentro consigo mismo y con las cosas realmente importantes, el maestro conducirá una jornada y noche de meditación zazen el próximo martes 27 y miércoles 28 de diciembre invitando a aprovechar la espiritualidad de estas fechas para encontrar una nueva y mejor forma de reconectarnos. “La meditación zen actúa sobre el cuerpo y la mente. Con una simple técnica de relajación y respiración, vamos a tomar conciencia de nuestras tensiones físicas, bloqueos, etc., y, con la calma de la meditación, podremos trabajar en ellos y liberarlos casi como si fuera una olla a presión. La respiración es igual para todos, da igual la edad, el país, el género…El ser humano comienza su vida con una inspiración. Es tan simple entonces como inhalar y exhalar tomando conciencia de aquello”, declara.



CÓMO TERMINAR BIEN EL AÑO

– “Saber disfrutar de las fiestas sin estresarse o dejarse llevar por el consumo, que suele imponerse. Tomar distancia, observar… dejar de gastar dinero que no tienes sólo por la tradición de hacerlo”.

– “Los regalos deben venir del corazón y no especialmente movidos por el poder económico. En vez de comprar, ¿por qué no ser creativo? Debemos aprender a vincular los regalos con un valor superior”.

-“Tomar conciencia que si los niños piden o exigen cosas materiales costosas, es porque han tenido este espacio, en la escuela, los padres, la publicidad, los llevan en esta dirección, es un acondicionamiento de la sociedad que siempre se está a tiempo de corregir”.

CÓMO COMENZAR BIEN EL 2017

– “En el año nuevo, los deseos/anhelos deben estar dirigidos hacia uno mismo. No se trata de ser egoísta, sino de tocar la esencia del ser humano. Por ejemplo: un estudiante que va a terminar su carrera, debe tener el propósito de alcanzarlo; lo mismo con un deportista que quiere cumplir sus metas o una futura mamá que este año va a tener un hijo. Es eso lo que hay que desear a su ser más profundo: lo mejor, amarse”.

– “Generar propósitos y deseos auténticos. Tomar una decisión sobre lo que queremos y concretarlo. Debemos crear y materializar realizaciones personales que van en el sentido de una evolución”.

COORDENADAS

Martes 27 y miércoles 28 de diciembre

Dojo Zen Santiago

Martín Alonso Pinzón 5882, Las Condes

http://www.zenchile.cl/single-post/2016/10/02/C%C3%B3mo-llegar-al-Dojo-de-Santiago-Nueva-direcci%C3%B3n

JORNADA Y NOCHE DE ZAZEN

Dirigida por el maestro Soko

*Se requiere inscripción Previa (formulario):

https://goo.gl/forms/mWyGej0ze6OfumQO2

Martes 27

*Llegar 10 minutos antes.

1º zazen – 7 am

2º zazen 11 am

Taller 17 hrs

3º zazen 19 hrs

4º zazen 22.30 hrs

5º zazen 1.00 hrs del 28 de Dic.

Valor:

$15.000 jornada completa (Quienes asistan fuera de Santiago o desde extranjero incluye alojamiento del 26 al 28. Se puede dejar un fusé extra si se desea)

$3.000 por cada zazen. Se solicitará un fusé por participar de las comidas o del taller.

*Fusé: Donación, aporte a criterio de la persona.

*Los asociados tendrán un descuento en la fiesta del miércoles 28/12 por la noche.

Miércoles 28

FIESTA DE FIN DE AÑO

Celebración en el Dojo de Santiago junto a un Trío de Jazz, dirigido por Jean Louis Carlotti.

www.zenchile.cl

Sobre Maestro Soko

PIERRE LEROUX, de origen francés, encontró el zen en 1986 en Rennes-Francia, y durante diez años participó en todas las sesshin (retiros) e intensivos en el Templo Zen de La Gendronnière, fundado por el Maestro Taisen Deshimaru; donde realizó tareas en la cocina del templo. Recibe en 1991, la ordenación de monje, de mano de su maestro, el Maestro Kosen, sucesor y heredero del Maestro Deshimaru. Se vuelve el responsable de la cocina (Tenzo) de la Kosen Sangha.

En 1999 cofunda el Dojo Zen de Barcelona. En octubre de 2009 recibe la transmisión (Shiho) de manos del Maestro Kosen, en el Templo Yujo Nyusanji (Rosis, Francia), pasando a ser el maestro Soko; 85º sucesor del Buddha Shakyamuni en la tradición Soto Zen.

Su enseñanza enfatiza aplicar la práctica del zen en la vida cotidiana.



¿Qué es el zazen?

El secreto del Zen consiste en sentarse, simplemente, sin finalidad alguna ni espíritu de provecho, en una posición de gran concentración. Esta forma desinteresada de sentarse se llama za-zen; za significa sentarse y zen meditación, concentración. La enseñanza de la posición, que es transmisión de la escuela Zen, tiene lugar en un dojo.

La práctica del za-zen es de gran eficacia para la salud del cuerpo y del espíritu, que se encaminan a su condición normal. El Zen no puede enmarcarse en un concepto, ha de ser practicado; es, esencialmente, una experiencia. No se subestima la inteligencia, sólo se busca una dimensión más alta de la conciencia no ceñida a una visión unilateral de los seres y de las cosas.

El sujeto está en el objeto y el sujeto contiene al objeto. Se trata de sobrepasar, con la práctica, todas las contradicciones, todas las formas de pensamiento. La expresión filosófica del budismo Zen no tiene nada que ver con un sistema de pensamiento apremiante y rígido; por el contrario, es la transmisión de conceptos que proceden de una experiencia milenaria y cambiante a la vez: la del despertar. La idea clave es Aquí y Ahora; lo que importa es el presente.

La mayoría de las personas tienden a pensar, angustiadamente, en el pasado o en el futuro, en vez de estar completamente atentas a los actos, palabras o pensamientos que se suceden en el momento. Estar presente en cada gesto, concentrarse Aquí y Ahora, ésta es la lección Zen. A ella podemos añadir la fórmula sentarse (shikantaza) simplemente, gratuitamente, sin fin determinado ni espíritu de provecho (mushotoku).

El Ciudadano