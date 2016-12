La cruda confesión de un ex Arsenal: “Pensé en suicidarme”

El jugador del Sunderland atraviesa un momento duro en su carrera. “Hay días en los que no me apetece ni salir de la cama. Un día, incluso, quise suicidarme. Pero mi familia me da fuerza, son las personas en las que tengo que pensar. Si hubiera estado solo, me asusta pensar lo que habría hecho”, dice.

