Predicciones 2017: conoce que te depara en el sexo y en el amor

Debemos aprender a vivir con la astrología, a trabajar con ella. La astrología es un modo de ver, un modo de percibir. Es un nuevo lenguaje. Astrológicamente, somos parte del universo y debemos mirarlo desde dentro, como parte de un todo, y no con la mirada abstraída, desde fuera, como usualmente se lo mira. En general, tenemos la imagen del hombre y el universo como entes independientes. Debemos empezar a entender al hombre como miembro y parte activa del universo.

En las relaciones, la astrología nos brindará información para saber con quién somos compatibles, nos explicará por qué una relación puede ser conflictiva o casi imposible y también nos revelará mucho acerca de nosotros mismos.

¿Qué le deparará el 2017 a cada signo? ¿Cuáles serán sus metas amorosas o relacionales? Aquí una aproximación -recordemos que para tener la “figura completa” debemos consultar nuestra propia carta natal, distinta para cada uno-.

Aries

El 2017 se presenta como un año extremadamente ariano. Traerá lo bueno de Aries: el impulso, la garra, las corazonadas, esa fuerza cósmica que parece no tener final y las ganas de emprender cosas nuevas todo el tiempo. Pero también, esas corridas desaforadas que no van a ninguna parte, esas peleas sin sentido que terminan lastimando a los demás y el no escuchar las opiniones del resto. Una buena idea para estos doce meses es tratar de aprovechar al máximo las características positivas y solares de Aries. Vayan a fondo en planes y proyectos profesionales, utilicen esa energía desmesurada para la práctica de deportes al aire libre; si se animan, los deportes competitivos constituyen una hermosa manera de canalizar tanto fuego, tanta pasión.

El primer semestre es un tiempo ideal para enamorarse, para crear y generar nuevos vínculos afectivos que serán la semilla de grandes amores y amistades para el futuro. La pasión desmesurada y desaforada de Aries estará a flor de piel, lo que puede generar relaciones apasionadas y un tanto asfixiantes. Cuidado con esto. A poner límites al otro y también a ustedes mismos, ya que con la astro-excusa de la pasión y el arrebato, Aries es capaz de traspasar límites insospechados en materia de relaciones. Será un año para dejarse llevar por la intuición, a la cual deben hacerle caso cada vez que la sientan.

Tauro

Este 2017 les trae la posibilidad de demostrar que son los que mandan, ya que habrá muchas situaciones en las que deberán tomar decisiones que marcarán el rumbo no solo de sus vidas, sino también de la gente que los rodea o que vive con ustedes. Este año es ideal para estar muy conectados con la realidad. No es un año para volar y soñar demasiado. Eso puede hacerles perder el eje y que se encuentren sin rumbo. Esa distancia de la realidad les puede jugar una mala pasada. No es un buen año para embarcarse en préstamos, hipotecas o cualquier otro papel que los lleve a tener obligaciones contractuales por delante. Más bien, se trata de un año para soltar y crear, antes que para firmar y comprometerse con contratos, pagarés o cualquier tipo de documento.

A nivel amoroso, si estás en pareja es un año para afianzar esa relación, y si tu deseo pasa por agrandar la familia, es un gran momento para intentarlo. Vuelvo a la paciencia taurina en este tópico. Las cosas no se dan de un día para el otro. Todo lo relacionado con Tauro lleva tiempo, paciencia y esfuerzo. Los signos de Tierra han sido dotados de una notable capacidad para soportar grandes esfuerzos y sufrimiento, y por lo tanto, nada les es otorgado de manera fácil o casual. ¡A trabajar en ello que al final hay recompensa!

Géminis

El 2017 arranca con mucha energía. Esa energía que posee Géminis para comunicar y comunicarse, hará que probablemente hayan arrancado el año con nuevas amistades y conociendo personas y lugares. Este año deberán exprimir su Géminis al máximo para poder concretar todos sus planes. Esa energía zigzagueante e incansable de Géminis será durante gran parte del año la protagonista de sus vidas. Hacia el segundo semestre habrá una mejora en los ingresos y en la economía en general. Se alinean los planetas para que puedas generar ahorros y, de esa manera, pensar en algún viaje al exterior que se viene postergando por distintos motivos.

Si estás en pareja, tendrás que alimentarla con nuevos grupos de amigos, incursionar juntos en alguna actividad, ya sea degustaciones de vinos, talleres de pintura o incluso practicar alguna actividad deportiva, pues de otro modo el moho tiende a prenderse de Géminis (y si algo no les gusta a los gemelos geminianos es la rutina y el aburrimiento). Por lo tanto, será un año para proponer de todo a nivel pareja, desde salidas grupales con gente nueva hasta escapadas los fines de semana. Si, por el contrario, son solteros, este es un gran año para vivir realmente la vida en soledad. Nada de enamorarse a la fuerza. Si sucede, que suceda, pero no conviene forzar situaciones que ya desde el vamos son complicadas.

Cáncer

La clave para este año es ser medido. A pesar de que será genial que repartas lo que tengas para decirle a cada cual, es importante hacerlo en etapas, para no tener demasiados frentes abiertos. No es conveniente ir con tu familia, con tus amigos, con tu pareja y con tu trabajo para cantarles las cuarenta a todos juntos. Se trata de elegir en qué momento irrumpir con esta rebeldía atípica con cada uno; hay que ir hablando de a poco con todos y cerrando temas.

Deberás respetar tus ganas de decir que no. En este año vas a estar muy tentado de decirle a la gente las cosas que realmente piensas de ellos. Te invito a hacerlo. Es momento de demostrar que había sentimientos escondidos en el fondo del placar de tus emociones; es hora de que salgan a la luz.

A nivel pareja, es probable que te desconozcan y pidan el regreso del canceriano lleno de paciencia y templanza. Es bueno demostrar que esa parte sigue pero que también hay otra nueva que tiene cosas para decir y que merece ser escuchada. Recomiendo hacer todos estos movimientos en el primer semestre para que el segundo quede para reordenar y dejar que baje la niebla y se aclare el panorama. Será clave no subirse a esta energía de confrontación durante demasiado tiempo, ya que no es algo «natural» en los cancerianos y puede traer desgaste y una baja energética importante.

Leo

El 2017 abre una puerta inesperada para los leoninos: la posibilidad de reconciliarse con el mundo. Esa sensación de que el mundo está en contra de ellos, de repente va a desaparecer. Este es un año para reencontrarse con el mundo, pero mucho antes de eso, para reencontrarse con uno mismo. Fueron los propios Leo quienes forjaron este camino en donde parecen haber quedado solos; sin embargo, tienen doce meses por delante para aminorar la marcha, mirar al costado, entender que no somos islas y que no siempre el que está al lado es competencia, sino que a menudo puede ser compañero y potenciarme y lograr que aflore lo mejor de mí.

Si están en pareja, es un año para consolidar ese amor, ocupando el rol –que no están acostumbrados a ocupar– del acompañante. Buen año para intercambiar roles y ser el pasivo en la pareja; para dejar que sea el otro el que lleve adelante la toma de decisiones y el rumbo de la relación. Si están solteros, este es un gran año para mostrarle al mundo su costado más genuino, más sensible, más real. Muchas veces la gente ve a Leo como distante y en su mundo, pero lo que nadie entiende es que, al fin de cuentas, son seres muy sensibles que necesitan la aprobación permanente del otro y el aplauso de la tribuna para sentir que pueden seguir brillando por toda la eternidad. Excelente año para vivir grandes amores, ya que se van a permitir enamorarse, algo que a Leo le cuesta mucho. Entregar el corazón es un gran desafío para este 2017 y están las condiciones dadas para que así sea.

Virgo

Vaya, vaya, vaya el desafío que le propone el 2017 a Virgo. Aflojar la cabeza y escuchar al corazón. Sé que suena imposible en los papeles “virginianos”, pero les aseguro que detrás de esa “locura” de pensar menos y sentir más se esconde el secreto de su felicidad.

Durante diversos momentos de estos doce meses, habrá un guiño de Plutón: sentirán esas ganas de barajar y dar de nuevo. Plutón propone destruir para poder construir. A Virgo le aterra la sensación de tirar lo logrado para empezar de nuevo. Esta temática se repetirá durante todo el 2017, así que es bueno que vayan ejercitando mediante pequeños ejemplos estas situaciones, para ver cómo el resurgir como ave Fénix tiene mucho de energético y positivo. Atención, pues tanta inestabilidad emocional puede traer algunos altibajos a nivel pareja, ya sea en noviazgos o en matrimonios. Habrá desencuentros que deberán ser paliados con paciencia y comprensión: el otro no tiene por qué asumir los vaivenes emocionales por los que estás pasando. A dejar de lado los enfrentamientos y, por sobre todas las cosas, a cambiar el paradigma de los virginianos. Prioricen ser felices en lugar de tener razón.

Libra

Tendrán un gran, gran año. Sin lugar a dudas, Júpiter va a soplar fuerte en los corazones librianos y habrá sucesos ligados a los logros, a la buena suerte y al surgimiento de viajes inesperados y de propuestas sorprendentes que harán que recuerden durante muchos años este 2017 que está comenzando. Van a verse obligados a redoblar esfuerzos para hacer algo que les cuesta mucho: tomar decisiones. Es un año clave para marcar un precedente, un año bisagra en donde lo que está en juego va mucho más allá de estos doce meses. Diversas decisiones que tomen este año marcarán el rumbo de los próximos.

El amor se mantiene estable si estás en una relación. Es aconsejable no desarmar esta estructura, ya que además de hacerte bien, te nutre y te alimenta para que salgas con mayor seguridad a la vida externa. Si no estás en pareja, habrá muchas relaciones sin demasiado peso en los primeros meses del año y, entrando en el segundo semestre, pueden aparecer personas con aspiraciones un poco más interesantes que la media. Es un año para disfrutar y conocer mucha gente, y por ello recomiendo poner foco y hacer hincapié más en lo personal que en el tema pareja, a pesar de que soy consciente de lo importante que es la pareja para los librianos.

Escorpio

Si algo le gusta a Escorpio son los desafíos. Pero si algo le gusta más aún… es que lo desafíen. En este sentido, el 2017 viene cargado de desafíos, uno detrás de otro. Algunos laborales, otros personales. En el terreno amoroso se vienen algunas tormentas que necesitarán de la pasión y la entrega escorpianas para poder domarlas y llevar el barco a buen puerto. A pesar de que a Escorpio le encanta el riesgo, yo recomiendo estar prevenidos. Por más que uno sepa que va a la guerra, hay que tratar de ir lo más armado posible. Obviamente, la figura de la guerra es metafórica, pero deben saber que tienen que estar muy bien alimentados emocionalmente para enfrentarse a un 2017 que les propondrá una gimnasia y una destreza para enfrentar conflictos a los que solo el corazón escorpiano podrá hacerles frente.

Si no estás en pareja, aparecerán personajes extraños en tu vida amorosa. A los escorpianos siempre los sedujo lo prohibido y el poder, es por eso que no será extraño que vivan situaciones amorosas con gente casada o comprometida o con jefes o personas en situaciones de mando a nivel laboral. Vivan con naturalidad escorpiana lo que tengan que vivir, pero recuerden siempre que, en este año, las consecuencias no serán livianas.

Sagitario

Acostumbrado a que las cosas no le cuesten demasiado, Sagitario se va a chocar en este 2017 con más contrariedades de las esperadas. Obviamente que las sorteará con prestancia e hidalguía, como nos tiene acostumbrados, pero no dejará de llamar la atención verlo ahogarse en vasos de agua que en otros años hubieran sido charcos sin importancia. A lo largo del año, van a producirse varios viajes, que los tendrán yendo y viniendo y con la sensación de no poder arraigarse a un lugar, a un momento. Disfruten de esta especie de limbo en donde nada parece ser real y las sorpresas se convierten en algo cotidiano.

Al estar regidos por Júpiter, habrá mucha abundancia, pero a no confiarse, ya que la abundancia puede traer excesos y los excesos pueden acarrear problemas. Nuevos proyectos que incluyen gente nueva y la posibilidad de un certero crecimiento económico, no sin tener que esforzarse y trabajar más de lo pensado (algo que a Sagitario mucho no lo convence, pero sepan que no está mal “disfrazarse” de Capricornio por un rato en pos de un logro).

Este viaje interior que propone Sagitario para este 2017 habla también de agudizar el oído del alma para escuchar los susurros de tu corazón. Siempre basándose en su experiencia de sentir antes de pensar, Sagitario se ha llevado varios chascos a nivel amoroso. Año para ser un poco más cauto y reflexionar un instante antes de saltar al bote del amor.

Capricornio

Sin lugar a dudas será un año de confirmación de lo que viene sucediendo hace algunos meses. Hay una sensación de racha ganadora que arrancó en el segundo semestre de 2016 y se mantiene vigente. El 2017 es para confirmar ese cambio de timón fuerte que se dio a mediados del año pasado, cuando decidiste tomar el toro por las astas, ponerle el pecho a la realidad y agarrar con firmeza el timón del barco de tu vida. Ahora vas a confirmar esas pequeñas certezas que estaban asomando, que se van a convertir en grandes verdades que defenderás a capa y espada.

Habrá algunas pruebas a nivel emocional: allí, tu estantería firme de sentimientos aparentemente controlados se van a poner a prueba, sobre todo cuando aparezca gente nueva en tu horizonte. Habrá una fuerte pelea interna entre el orden emocional que te impone Capricornio y la aparición casi mágica de alguien que te hace cuestionar tu forma de entender el amor. Estas transformaciones van a tomar forma durante estos doce meses; tendrás que estar preparado y con los pies sobre la tierra para hacerte cargo. No temas.

Acuario

Suena contradictorio pedirle a Acuario que tenga los pies en la tierra. El 2017 es ideal para que hagan carne una frase que deberán repetir como un mantra durante los doce meses del año: “La locura es mi cordura”. Cuando entiendas que esa locura es la que va a lograr tu felicidad, podrás encarar el año con otra energía.

El desafío del año es lograr combinar y maridar esa locura con esa cordura. Que tu creatividad se dé la mano con la certeza, con lo terrenal, con lo real. A veces te quedás en ese mundo de fantasías y te cuesta bajar a tierra esos pensamientos que a menudo, de tan brillantes, encandilan al mundo y son solo claros para tu mente. Deberás mediar entre el desafío de la creatividad lumínica del rayo y la capacidad de asimilarlo de la tierra.

Libertad, libertad, libertad. Parece una parte del Himno Nacional Argentino, pero es en realidad lo que necesita Acuario para sentirse bien. Se trata de un signo que requiere actividades al aire libre para poder expandir su universo y sentir que de alguna manera el mundo corre a su alrededor. Acuario es así.

Esa creatividad acuariana, por lo general, trae relaciones espontaneas, originales y divertidas pero que no tienen mucha estructura. A veces es lindo pararse a contemplar el paisaje en lugar de ir a las corridas sin tiempo de disfrute y contemplación. Lo mismo corre para el amor en este 2017. A relajarse y dejarse sorprender por amores calmos.

Piscis

El 2017 será un año de grandes revelaciones. Habrá que hacerse cargo de cosas que venimos postergando hace meses, incluso años, y la vida se encargará de gritarnos que es momento de tomar el toro por las astas. Piscis suele vivir en esa nube de incertidumbre que por momentos agobia al resto, pero que a ellos les sienta muy bien. Este año trae definiciones. Posibilidades de mudanza, de cambios bruscos e inesperados a nivel laboral y de apariciones extrañas en el plano sentimental. Gente que creíamos que era incapaz de conmovernos, de repente capta nuestra atención y es capaz de hacer que la veamos de una manera diferente. En el plano laboral se pueden vivir situaciones de nerviosismo y tensión en general, las cuales deberán ser desactivadas con la predisposición, la calma y la paz que Piscis propone.

2017 es el año para concretar. Para bajar a tierra esos sueños que vienen revoloteando hace tiempo. Todas esas historias de príncipes y hadas se hacen carne y deben ser vividas. A entender que la vida no es una película sino que está sucediendo y que es aquí y ahora.

