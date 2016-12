Budd Dwyer: El político que se hizo famoso quitándose la vida ante las cámaras (+18)

Culpado por un caso de corrupción, Budd Dwyer tomó esta fatal decisión para demostrar su inocencia ante la Justicia de los Estados Unidos.

El día anterior a su sentencia, el 22 de enero de 1987, el político estadounidense Budd Dwyer anunció que concedería una conferencia de prensa a los medios locales desde su despacho en Harrisburg, Pennsylvania.

Un amplio grupo de periodistas se presentó con anticipación en el lugar acordado, en espera de la noticia del día. El rumor que había circulado antes de que Dwyer compareciera, era el de su renuncia al cargo público y la confesión de su culpabilidad, aceptando la oferta de reducción de pena propuesta por el procurador de distrito de los Estados Unidos.

Puntual a las 10 horas, se presentó Dwyer frente a los asistentes con un semblante descompuesto. En el ejercicio de su cargo como tesorero estatal estaba siendo culpado por tráfico de influencias y de recibir un soborno para adjudicar un contrato en favor de la compañía Computer Technology Associates.

Dwyer comenzó la lectura de un documento de 21 hojas donde manifestaba su inocencia, lamentando las constantes fallas del sistema judicial de los Estados Unidos y dejando en claro que no renunciaba a su cargo.

Luego de media hora de lectura, algunos de los periodistas comenzaron a retirarse de la sala y a guardar sus equipos de filmación y fotografía. Al notar esto, el tesorero interrumpió su discurso para dar un indicio de lo que estaba por suceder: “Aquellos que están guardando sus equipos, creo que deberían quedarse porque todavía no hemos terminado”.

De repente, el público volvió a centrar su atención en el discurso de Dwyer, pues su carácter político pasó a tomar un sentido más dramático, en tono de despedida. “Me encuentro en la última página”, manifestó el político luego de un largo suspiro y continuó leyendo, esta vez con más emotividad y decisión:

“Doy gracias al buen Señor por los 47 años de apasionantes retos que me ha dado, estimulantes vivencias , momentos felices, y sobre todo, por la excelente esposa e hijos que desearía tener cualquier hombre.

Ahora ha cambiado mi vida, sin aparente razón. Aquellas personas que me han llamado y escrito se sienten impotentes y están molestas. Saben que soy inocente y quieren ayudar. Pero en este país, la democracia más grande del mundo, no hay nada que puedan hacer para impedir que me condenen por un delito que no he cometido.”