El radical cambio de look de Katty Kowaleczko: Generó reacciones divididas (+Fotos)

La conocida actriz Katty Kowaleczko decidió cambiar de look y optó por algo totalmente osado: se rapó.

Al consultarle por la razón que la llevó a hacerse este radical cambio, la actriz respondió: “La libertad de no tener un contrato con un canal de televisión es que el pelo pasa a ser propio y, en realidad, lo que hice fue sacarme la tintura. Me pelé porque estaba aburrida. Casi 30 años tiñéndome de colores para teleseries, series, para otras cosas, no para mi vida”.

Y agregó: “De repente dije ‘Oh, estoy con raíz me tengo que ir a tapar las… ¿canas? Por qué me las tengo que… ¿Por qué no me saco la tintura y soy yo?”.

En el año 2004 ya se había rapado para la telenovela “Tentación”, pero esta vez lo hizo por decisión propia.

Si bien la actriz está feliz con su cambio, admite que muchas personas quedan estupefactas y le preguntan por qué lo hizo.

Mira cómo luce la guapa actriz: