Este es el truco más eficaz para ocultar las conversaciones en Whatsapp

En los últimos meses, distintos servicios de mensajería vienen ascendiendo en la popularidad como Telegram. Sin embargo, muchos usuarios de Whatsapp se niegan a cambiar de chat aunque quieren tener un poco más de privacidad.

Lo cierto es que la posibilidad de tener conversaciones que puedan desaparecer en pocos segundos es un de los pendientes en el popular servicio de mensajería.

Pero no hay que desesperarse ya que para los que quieran tener un poco de privacidad en el chat, existe un truco que si bien no es nuevo, es posible que muchos no lo presten atención.

Podemos “archivar conversaciones”: esto nos da la posibilidad de sacar los mensajes del listado general y ponerlos en una sección oculta. Esta función la tienen el sistema Android como iOS.

