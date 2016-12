Los 5 momentos más controvertidos en la vida de George Michael: Marcaron su carrera

George Michael es uno de los cantantes más importantes de la escena. Su calidad vocal y apariencia física lo convirtieron en uno de los favoritos por distintas generaciones.

Pero a pesar del éxito también hubo momentos en que el cantante se vio envuelto en distintos episodios de drogas y depresión.

A sus 53 años murió en la tranquilidad de su hogar y hoy te dejamos 5 de los momentos más controvertidos del recordado cantante:

1.- Disputa legal con la disquera Sony

Mientras su álbum solista “Faith” era todo un éxito, el cantante llevaba una batalla legal con la disquera Sony. Michael firmó contrato con ellos en 1998 y reclamaba que dicho contrato era injusto bajo las leyes británicas y de la Unión Europea, ya que lo obligaba a estar atado a una compañía por 15 años.

Según él, esta clausula lo hacía perder el control sobre la promoción de su música. Además, ante la corte, el cantante testificó que Sony no había estado de acuerdo con su intención de no ser proyectado como símbolo sexy en los días de “Wham!”.

George perdió la demanda, pero logró separarse de Sony luego de que Virgin comprara su contrato. No obstante, en 2003 volvió a Sony.

2.- La polémica de “I Want your sex”

“I Want Your Sex” fue el primer sencillo de su álbum “Faith”. Sin embargo, causó gran controversia debido a su nombre. Muchas radios no la quisieron pasar y otras la editaron: cambiaron “sexo” por “amor”.

Sea como sea, la canción logró estar en el número 1 de popularidad.

3.- La controversia del baño público

En 1998, fue arrestado en un baño de Beverly Hills por estar participando en un acto lascivo. El arresto fue por pare de un policía encubierto. El hecho fue portada de diarios y revistas durante mucho tiempo.

Recibió una multa y fue sentenciado a 80 horas de servicio comunitario.

Si bien se creía que era bisexual, George reveló que mantenía una relación homosexual con el empresario, Kenny Goss.

En el video de su canción “Outside” mostró escenas en un baño público con bolas de disco y modelos vestidos de policías.

4.- Drogas

En 2006 se declaró culpable por manejar bajo los efectos de las drogas y dos años después se le acusó de poseer drogas tipo A, incluyendo crack.

Contó que en una ocasión llegó a consumir 25 cigarrillos de marihuana diarios, pero que había bajado la dosis a 6 o 7 al día.

En 2010 pasó 4 semanas en la cárcel por haber chocado su camioneta contra una tienda en Londres bajo la influencia de las drogas.

Luego de haber estado en prisión ingresó a terapia.

5.- La canción política contra Blair y Bush

Escribió la canción “Shoot the dog” (Disparale al perro) en alusión a la amistad entre el primer ministro británico, Tony Blair y el presidene de Estados Unidos, George Bush.

En el video publicado en 2002 se ve una sátira en dibujos animados de ambos. El material ofendió a muchos tratando de “anti estadounidense” a George Michael.