Miley Cyrus mostró el regalo que le hizo Liam Hemsworth para Navidad y enterneció las redes

Si la ruptura de Miley Cyrus y Liam Hemsworth terminaron por romper tu corazón allá por el 2013, sin duda la nueva oportunidad que se dieron a principios de este 2016 hizo que muchos se ilusionaran con la historia de reconciliación que la pareja protagoniza.

Pero como si fuera poco, de vez en cuando, brindan una actualización de su romance en las redes sociales, haciendo que todos sus fanáticos se enternezcan y les comenten adorables mensajes. Esta vez, fue el caso del regalo de Navidad, ese que tanto se espera a finales de diciembre.

Obviamente, Liam quiso impresionar a su chica y decidió regalarle algo bien artesanal y acorde al estilo que Miley cosechó en los últimos años. Así lo demostró ella con una selfie donde se ve cómo tiene un nuevo accesorio en su oreja: unos aretes multicolores creados por el mismísimo Liam.

“Amo mi luna de arcoiris que mi hombre hizo para mí”, escribió debajo, completamente enamorada. Y para demostrar ese sentimiento también llenó en Instagram distintas fotos de la pareja juntos, vestidos similares, para festejar Navidad.

“Llamenme el Grinch, pero Navidad siempre me hace sentir profundamente triste. Está lleno de exceso y codicia… Solo deseo que todos den el regalo de amor y aceptación este año, no solo para su familia, sino para aquellos alrededor del mundo que no tienen todo lo que desean, debido a las injustas circunstancias de la vida”, escribió, en una de ellas, expresando lo que siente por estas fechas.

“Mis padres siempre pensaron a la Navidad para los otros, y espero que encuentren en su corazón hacer lo mismo. @HappyHippieFdn es por lo que más agradecida estoy este año, por el propósito que me da. Sin ello, me sentiría tan perdida e inútil en este planeta! Gracias a todos los que apoyaron mi misión y espero que todos sean felices, cualquiera sea lo que festejen! #CelebrateLoveEveryday“, dijo, cerrando el mensaje con el hashtag “celebren el amor todos los días”.