JusticiaParaTatan: La sentida campaña que moviliza a gente del mundo artístico, deportivo y político

“Ese comportamiento, esa mujer y la paradoja de la responsabilidad que terminó matando a mi primo, para mí representa fielmente lo que es Chile hoy, en su sistema y su gente: una tropa de imbéciles consumistas sin principios, sin cultura ni conciencia, pero con plata, mucha plata, crédito, auto y mil aplicaciones más. No importa cómo lo hayas conseguido o si fue o no legal: lo importante es hacerla. No importa cómo. Hay que triunfar a toda costa. Get rich or die trying, como dice el disco del imbécil de 50 Cent”.

Fue con esa genuina descripción de nuestra sociedad que el pasado martes 20 de diciembre el periodista Absalón Opazo daba a conocer a través de su cuenta de Facebook lo ocurrido a su primo, Jaime Sebastián Moreno Morales, quien días antes, el sábado en la noche, había terminado muerto en Quillota tras ser atropellado.

Según han relatado sus familiares, el ingeniero de 31 años acostumbraba a no devolverse en su vehículo cuando salía en la noche y había tomado alcohol, razón por la que se encaminó a la ruta que pasa por el centro de eventos Spacio Varadero para esperar locomoción colectiva. Fue en ese momento que un automóvil lo impactó y le dio muerte.

Desde entonces comenzó una campaña a través de redes sociales para buscar #JusticiaParaTatan, porque -junto con el hecho de que quien conducía el automóvil se dio a la fuga tras atropellar fatalmente al joven– sus familiares sostienen que testigos aseguran que quien salió manejando el vehículo desde la Varadero y luego arrolló a Sebastián era una mujer y no Claudio Montiel Pinto, su pololo. El miércoles 21 de diciembre éste último fue formalizado por el Juzgado de Garantía de Quillota como responsable del hecho, quedando solo con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

“Mi hijo respetaba mucho no manejar cuando tomaba trago”

El Ciudadano conversó con Jaime Moreno, padre de la víctima, quien señala que en las gestiones paralelas al trabajo de la Fiscalía que han realizado como familia, han conseguido dar con una testigo clave que niega la tesis de que el conductor del vehículo es el formalizado. “Ella (la testigo) vio a la persona que iba manejando y la conoce, y no era este tipo”, señala Moreno, refiriéndose a Montiel Pinto.

Junto con ello, el padre de Sebastián critica que una diligencia tan importante como la de tomar declaración a esta testigo haya sido desestimada por el fiscal que lleva la investigación, Ulises Meneses, y que solo debido a la presión ejercida por redes sociales ésta se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de diciembre.

“Mi hijo respetaba mucho eso de no manejar cuando tomaba trago, y estando tan lejos él podría haber pescado su camioneta y haberse ido, pero prefirió dejarla ahí y salir a buscar un taxi”, reflexiona Jaime Moreno respecto a lo ocurrido, agregando que es por eso que también “nos mueve solamente el dolor y el encontrar justicia”.

Gabriel Castellón, arquero titular de Santiago Wanderers; Marcos Rodríguez, cantante y compositor de la banda argentina El Sonidero & Fanfarria Insurgente; y el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, entre otros, se han ido sumando a la campaña mediática para exigir #JusticiaParaTatan.

Daniel Labbé Yáñez