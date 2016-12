Por primera vez: Kendall Jenner se dejó fotografiar en una cita con este famoso artista

Por supuesto, tener ese apellido es casi una contradicción. Por ello, cuando Kendall decidió tener una cita con este famoso rapero, los fotógrafos se amontonaron tras ella para tener la primera imagen de su relación. Y no pudo evitarlo.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians fue captada con el rapero A$AP, abandonando Mastro’s, un restaurante, en Los Ángeles, el jueves pasado. Kendall, como siempre, lucía muy chic vestida toda de negro y cubriendo sus ojos con unos enormes anteojos. A$AP, por su parte, tenía colores llamativos, tales como el violeta, verde y celeste, mientras usaba un jean roto.

No es la primera vez que se los ve juntos, así que los rumores de que ya estén de novios aumentaron en los últimos días. Según reveló una fuente a E! News, la pareja llegó a la cena en la Ferrari de Jenner, pero él no dejó de mostrar su caballerosidad en todo momento. “Le abrió la puerta para que bajara”, contó un testigo del restaurante.

Tiempo atrás, habían sido vistos en un club con amigos, como así también abandonando la disco juntos. En aquel momento, se creía que eran amigos.

#VIDEO of Kendall and A$AP Rocky at the Cartel Club in Paris • June 24, 2016 pic.twitter.com/0Q2SjiZjAg — Harry & Kendall News (@HendallNewss) 25 de junio de 2016

“Han estado yendo y viniendo por casi un año, pero últimamente han estado saliendo”, reveló un allegado a la pareja a E!. “A ella le gusta él, y él gusta de ella. Kendall está abierta a comenzar a salir con él de manera exclusiva”, manifestó.