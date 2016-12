Luis Mateucci fue tratado de ‘flaite’ tras compartir esta ‘postal navideña’

Gracias a su participación del espacio antes mencionado, el argentino logró sumar una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, siendo su Instagram unas de las más populares.

Allí, el ahora ex de Marzoli, sorprendió a sus más de 289 mil seguidores al compartir una “sutil” fotografía navideña, que francamente no dejó indiferente a nadie. Se trata de un sensual semi desnudo realizado por el trasandino, quien no se resistió y lo compartió en la red social de las instantáneas.

“Feliz Navidad“, escribió junto a la imagen que ya cuenta con más de 10 mil “me gusta” y alrededor de 700 comentarios, donde algunos fanáticas sólo se dedicaron a criticarlo, mientras que otras simplemente lo piropearon.

“Que rasca”, “¿Hay que explicarle al ton** cuál es el sentido de la Navidad?”, “¡Qué horror! Lo siento Luis, esto no es Navidad ni nada”, “Es lejos lo más rasca que he visto hoy ¡Te pasaste!” o “Pobre, no sabe cómo llamar la atención”, fueron algunas de las opiniones negativas.

En tanto, sus seguidoras más fieles sólo tuvieron buenas palabras para el ex chicho reality: “El mejor regalo de Navidad”, “Mi regalo de Navidad”, “El medio regalito jojojo te pasaste” o “Ah no, pero qué maravilla”