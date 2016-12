Así es como torturan a cocodrilos las ‘Marcas Top’ (Imágenes fuertes)

Louis Vuitton es una marca de lujo, tanto así que no existe prácticamente mujer en el mundo que no deseara tener uno de estos objetos de lujo, como carteras, abrigos, billeteras, cinturones, etc. Lamentablemente muchos de ellos son confeccionados con piel animal.

¿Te gustaría una cartera como esta? Muchas dirían que sí, pero no saben o prefieren no saber, como es el cruel proceso de recolección de pieles, como por ejemplo de caimanes.

La organización de defensa de los animales (PETA) emitió un video en el cual muestran el inicio del proceso en que estos artículos de lujo son fabricados. Las imágenes son crueles y dramáticas… ¡Aquel video muestra como le sacan la piel a los caimanes mientras aún están vivos!

¡Advertencia! Imágenes Fuertes



El video muestra como viven los lagartos “echados sin moverse en miles de celdas minúsculas de cemento”. Además refleja la tortura y ejecuciones terribles a las que son sometidos.

Los trabajadores vietnamitas golpean sus cabezas con fuerza buscando que queden “atontados”, allí los colocan sobre una camilla metálica. Luego introducen una larga varilla por su médula espinal y comienzan a desollarlos, cuando la mayoría de ellos aún están vivos.

“Un bolso de piel de cocodrilo significa que un ser vivo tuvo una muerte miserable y una muerte espantosa. PETA hace un llamamiento a todos a no comprar pieles exóticas, para impedir que los reptiles sean encarcelados, mutilados y desollados vivos“, señaló la directora ejecutiva de la institución, Ingrid Newkirk.

¡El proceso es terrible!

