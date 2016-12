Estas mujeres exitosas revelaron la forma de negociar sus sueldos en ambientes de trabajo sexistas

Preparar una reunión con un jefe y pedir un aumento de salario puede ser una experiencia agotadora y pesada para cualquiera, incluso cuando mereces ese aumento. Las mujeres ya tienen que lidiar con las diferencias de género en el pago de los sueldos laborales. Si la negociación por el aumento de éste falla, se puede volver un gran problema conforme pasen los años. Por eso, estas celebridades comparten su experiencia en cómo lograr que ese momento sea todo un éxito y su visión sobre el trato sexista en el lugar de trabajo.

1. Jennifer Lawrence

“Cuando el hack a Sony sucedió y me enteré cuánto menos estaba siendo pagada en comparación a la gente suertuda con penes, no me enojé con Sony, me enojé conmigo. Fallé como negociadora porque cedí demasiado pronto… pero si soy honesta con mi persona, estaría mintiendo si no dijera que había una razón de querer ser de su agrado que influenció mi decisión de cerrar el trato sin una real pelea. No quería parecer “difícil” ni “consentida”. En ese momento, parecía una buena idea, hasta que vi los sueldos en internet y me di cuenta que todos los hombres con los que estaba trabajando definitivamente no se preocupaban de ser así… Jeremy Renner, Christian Bale y Bradley Cooper pelearon y ganaron sus negociaciones en tratos importantes para ellos. Si acaso, estoy segura que todos ellos fueron elogiados por ser bravos y tácticos, mientras yo me preocupaba de no parecer una niña y así no conseguir lo que me correspondía.”

Lenny Letter, Octubre 2015

2. Oprah Winfrey

“Cuando leí lo escrito por Jennifer Lawrence, dije “Wow, esto se parece a 1985”. Cuando recién comencé El Show de Oprah nos sindicalizamos y yo, con todas mi producción que son 5 mujeres, fuimos y les dijimos “Todos necesitan aumentos”. La administración del momento nos dijo “¿por qué necesitan aumentos? ¿por qué un montón de chicas necesitan aumentos? No están casadas, no tienen hijos, no tienen casas propias. Esto fue en Chicago en 1985. Les dije que si no me daban el dinero, entonces iba a protestar”.

CBS En la Mañana, Octubre 2015

3. Tina Fey

“Cada uno de los entrevistadores preguntó “¿No es un momento increíble para las mujeres en la comedia?”. La gente realmente quería que estuviésemos agradecidas. Nosotras respondíamos: No, es un momento horrible. Si realmente prestas atención, los hombres aún están recibiendo más dinero por un montón de basura, mientras las damas tenemos que esforzarnos y hacer un trabajo impresionante por menos”.

Town & Country, Marzo 2016

4. Meryl Streep

“La oferta era para convencerme ligeramente. No insultante, pero tampoco reflejaba el valor que yo tenía para el proyecto. Ese fue el momento en que dije adiós, entonces ellos doblaron la oferta. Yo tenía 55 años y había aprendido, a una edad tardía, cómo negociar por mí misma”.

Acerca de su oferta para El Diablo viste a la Moda — Variety, Junio 2016

5. Amy Adams

“La negociación llega a un alto y debo tomar una decisión, la que muchas mujeres hacen. Puedo marcharme, pero decido que no… Éste es un problema que no solo se trata de la paga de las mujeres. tenemos que trabajar en cómo la sociedad ve a la mujer y entonces el sueldo se verá reflejado en eso… En este momento el tiempo es lo más valioso para mí. Así que eso es lo que negocio, porque todo momento en que estoy trabajando, no lo estoy pasando con mi hija”.

Elle U.K., Noviembre 2016

6. Michelle Obama

“Tomé mi último trabajo (antes de que mi esposo entrara a la Casa Blanca) por la reacción de mi jefe a mi situación familiar. No tenía una niñera, así que lleve a Sasha ahí mismo con su cuna y su mecedora. Aún la estaba amamantando, así que estaba usando mi polera diseñada con ese fin. Le dije a mi jefe “Esto es lo que tengo, dos niños pequeños, mi esposo es candidato por el Senado de los Estados Unidos. No voy a trabajar a medio tiempo, necesito flexibilidad. Necesito un buen salario. Necesito poder costear alguien que cuide de mis hijos. Si puedes brindarme todo eso y ser flexible conmigo porque lograré que el trabajo sea hecho, puedo trabajar duro en un horario flexible”. Fui muy clara, y el dijo que sí a todo”

Parade, Junio 2014

7. Taylor Swift

“Estoy segura de que todos usteden están al tanto de que Apple Music estará ofreciendo tres meses de prueba a todos los que se inscriban en el servicio. No estoy segura de que sepan que Apple Music no le pagará a los escritores, productores o artistas durante esos tres meses. Lo encuentro impactante, decepcionante y completamente fuera de lugar con esta compañía históricamente progresiva y generosa. No son las quejas de una niña mimada y petulante, es el eco de los sentimientos de cada artista, escritor y productor en mis círculos sociales que tienen miedo de hablar públicamente porque admiramos y respetamos mucho a Apple. Es solo que no respetamos esta decisión en particular. Tres meses son un largo tiempo para estar sin sueldo y es injusto preguntarle a cualquiera que trabaje por nada. Digo esto con amor, reverencia y admiración por todo lo demás que Apple ha hecho… pero les digo también, con todo respeto, que no es tarde para cambiar esta norma y cambiar el pensamiento de aquellos que en la industria de la música serán grave y profundamente afectados por esto. No les pedimos iPhones gratis. Por favor, no nos pidan otorgarles nuestra música sin compensación”.

Tumblr, Junio 2015

8. Nicki Minaj

“Una cosa que aprendí de los negocios es la necesidad de no tener complejos pidiendo el dinero que merecemos. En una etapa temprana de mi carrera rapera estaba haciendo 6 cifras por show. Si escuchaba que había otro rapero haciendo esa cantidad, pensaba “¿Sabes qué? Salgo ahí y controlo una masa. Salgo ahí y hago a mis fans felices. Salgo ahí y doy un show de verdad. Quiero esa cantidad, también”. Me empujaba a mí misma a ser una mejor figura en mis espectáculos, pero también decidía que quería ser bien compensada. Si sabes que eres buena en lo que haces, no tengas vergüenza de pedir por el pago máximo en tu área”.

Time, Abril 2016

9. Charlize Theron

“Les debo dar crédito porque en cuanto pregunté, dijeron que sí. No pelearon contra mí y quizás ése es el mensaje: De que debemos ser firmes. Es un buen tiempo para llevar esto a lo justo y las chicas deben saber que ser una feminista es algo bueno. No significa que odies a los hombres. Significa tener los mismos derechos. Si estás haciendo el mismo trabajo, debes ser compensada y tratada de la misma manera”.

Sobre sus negociaciones en Blanca Nieves y el Cazador —- Elle U.K., Junio 2015