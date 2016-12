Youtube: Machi Linconao pide ayuda al Gobierno para salir de la cárcel

La machi Francisca Linconao, quien sostiene una huelga de hambre desde el viernes 23 de diciembre, a través del siguiente video publicado en Youtube hace un llamado a las autoridades del Gobierno para que la escuchen e intercedan con el motivo de que no vuelva a la cárcel, ya que se encuentra imputada en el marco del Caso Luchsinger McKay. “Estoy muy grave de mi salud (…) estoy 9 meses encerrada en la cárcel. Soy inocente de lo que me están culpando (…) Me siento muy mal, aburrida, agotada. Ya no sé qué pensar”, explica la autoridad espiritual mapuche, a quien se le revocó por cuarta vez el arresto domiciliario por lo que deberá ingresar al Penal de Mujeres de Temuco y dejar el Hospital Intercultural de Nueva Imperial donde estaba siendo tratada por un machi debido a su precario estado de salud.