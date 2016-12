(Video) Denuncian cruel matanza de cocodrilos para fabricar lujosos bolsos Louis Vuitton

PETA -People for the Ethical Treatment of Animals- es la organización que lucha por los derechos de los animales más grande del mundo, cuyo trabajo se ha abocado principalmente a investigar y denunciar lo que ocurre en las granjas industriales, el comercio de la ropa, los laboratorios y la industria del entretenimiento.

En ese contexto es que el pasado 22 de diciembre, a través de un impactante registro subido a YouTube, dejó descubierto el sufrimiento y la terrible realidad de decenas de miles de cocodrilos en Vietnam, criados y asesinados violentamente para fabricar bolsos de cuero de lujo vendidos en todo el mundo. La denuncia sostiene que dos de las granjas investigadas proveen pieles de cocodrilo a LVMH, empresa matriz de la mundialmente conocida marca Louis Vuitton, así como a otras grandes compañías.

Advertimos que el contenido del registro es fuerte y puede herir las sensibilidades de algunas personas.