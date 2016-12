Fútbol chino quiere llevarse a Ángel Di María

Siguen tentando a figuras del fútbol mundial. Ángel di María podría tener los días contados en el PSG, al que llegó en el verano de 2015. Según apuntan en L’Équipe, Jorge Mendes estaría estudiando la posibilidad de que el argentino recalase en la liga china, una tendencia cada vez más extendida en el fútbol actual, salvo en la demarcación de portero.

Di María, como el PSG de Emery en general, no termina de arrancar esta temporada. Ni jugador ni equipo han roto, lo que está complicando de manera inesperada el curso cuando todavía no está ni cerca el tramo decisivo. El ex de Real Madrid y Manchester United sólo ha conseguido tres goles y siete asistencias en los 21 partidos que ha disputado, cifras discretas para un futbolista de su perfil.

Por todo ello, de acuerdo con la publicación de L’Équipe en este 25 de diciembre, su “séquito observa con atención el mercado en China”, adonde ha llegado recientemente Óscar (60 millones) y adonde también llegará en las próximas fechas Carlos Tévez, como ya contó Diario AS.

Así las cosas, parece que Di María sigue sin encontrar su sitio. Desde que en 2014, tras ser clave en la conquista de la Copa del Rey y la Décima con el Real Madrid, abandonase por las malas la entidad blanca, no se ha acomodado del todo: fracasó en el United y dio a parar en 2015 en el PSG, donde la felicidad por los títulos nacionales se antoja insuficiente para resistir la crisis de identidad que atraviesan los parisinos.