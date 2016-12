Jhendelyn Núñez se atreve con nuevo ‘look’ y comparte provocativa foto

La guapa Jhendelyn Núñez acostumbra a compartir momentos de todo tipo en las redes sociales, especificamente Instagram, donde la modelo suma más de 734 mil seguidores.

En la red social de las instantáneas la podemos ver compartiendo fotografías y videos de sus rutinas de ejercicios, eventos, paradisíacas fotografías, y uno que otro momento familiar, las cuales siempre son bienvenidas por sus admiradores.

Y esta ocasión no fue la excepción, pues Jhendelyn colgó una apasionada fotografía de una sesión fotografíca concedida a Estilo Mujer que no dejó indiferente a ninguno. “Yo no acostumbro a hacer sesiones de fotos. De hecho, hace bastante tiempo que no lo hago a menos que me lo pidan para algún trabajo en especial o algo así”, señaló al medio antes mencionado.

