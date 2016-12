Bachelet y Caval: “Hablaré cuando no sea Presidenta”

Esta mañana, la presidenta Michelle Bachelet señaló que, en referencia al caso Caval, que estalló en febrero del año pasado, “Hablaré más cuando no sea presidenta, creo que hablar sería interferir”

Junto con eso la Mandataria sostuvo que “evidentemente no es un caso neutro emocionalmente, pero la justicia funciona” y agregó, en entrevista a radio Sonar que Además, la Jefa de Estado agregó que “hubo una mala evaluación cuando estalló. Debí volver de inmediato”.

El caso Caval estalla a partir de una publicación de la revista Qué Pasa en febrero del 2015, donde se involucra a su hijo Sebastián Dávalos, y su nuera Natalia Compagnon en una serie de actos de tráfico de influencia. El caso provocó la caída en picada de la evaluación presidencial.

Al mismo tiempo, fue consultada por las solicitudes de indulto y el acto de perdón efectuado por los presos de Punta Peuco a lo que Bachelet respondió que “arrepentimiento no basta, las familias necesitan saber que pasó (…). Hay que dar información de desaparecidos”.

Por último, sobre la posibilidad de permitir a los presos con enfermedades terminales pasas sus últimos días fuera de la cárcel, Bachelet señaló no tener una “una opinión definitiva”y agregó que “Hay presos que dicen estar terminales para conseguir la libertad, y yo me he dado cuenta que no es así”.

