El nuevo video que Kylie Jenner y Tyga hicieron en la ducha está al borde de lo prohibido

Este video definitivamente no es apto para todo público, Kylie Jenner y Tyga se mostraron como NUNCA en un video. Si bien esta no es la primera vez que realizan una filamción juntos, este es sin dudas el más hot que hicieron, además que no tiene ningún propósito más que mostrarse juntos.

La creadora de los exitosos Lip Kits se quitó la ropa para el sexy video que filmó, donde se la puede ver fumando un cigarrillo completamente desnuda, tapándose sus partes con las manos. Luego, su novio la acompaña en la ducha mientras se besan y se tocan. El video fue filmado por la fotógrafa Sasha Samsonova, quien le reveló a W magazine que este video tenía como objetivo para la menor de las Jenner ser un “pequeño regalo al mundo.”

Si bien Kylie les hizo a sus familiares y amigos regalos materiales increíbles para Navidad, no pudo resistirse y decidió hacer algo especial para sus fans. Ella decidió quitarse su ropa y regalarles un video a sus fans para que vean cómo ella y Tyga se bañan juntos, porque eso es lo que todos pedimos para estas fiestas…

Kylie, sólo tiene 19 años, pero esto no le impide mostrar su cuerpo y curvas en cada ocasión que tiene, y esta vez no fue una excepción.

En el video, que lleva la música de Niia, ella deja poco a la imaginación al ingresar a la bañera usando solo una camiseta blanca, que al mojarse se transparenta todo. La fotógrafa contó también que se filmó en una locación secreta en Venice, California, hace un mes; también dijo que fue algo muy natural filmar esto “Todo se dio de manera muy, muy natural. Simplemente sucedió.”

La estrella de ‘Keeping Up With the Kardashians’ le permitió a la cámara filmar escenas muy íntimas. “La idea del video es que sea una experiencia personal. Es como estar viendo a esta persona desde un punto de vista en que nunca lo has hecho antes.” explicó Sasha.

“Es un material muy en crudo. Este video no tiene trabajo de post-porducción alguno. Solamente fue cortado y pegado junto. Está en crudo, y tratamos de mantenerlo así — sin retoques de piel, nada.”