Las fotografías de Kendall Jenner y Justin Bieber juntos de las que todos hablan

Justin Bieber y Kendall Jenner fueron retratados juntos nuevamente y, si bien aumentaron las especulaciones sobre un posible romance, lo más comentado fue que… ¡estaban comiendo unas enormes hamburguesas juntos!.

Al parecer, todo indica que los famosos se reunieron para un viaje en conjunto a Utah, a principios de este mes. La foto fue quitada en aquel momento, pero recién ahora fue compartida.

De todas formas, no estaban solos: Patrick Schwarzenegger también acompañaba a los amigos, que pararon en Five Guys en Park City, para saciar un poco el hambre.

Según expresaron los testigos del momento, la imagen fue tomada a mediados de diciembre, justo cuando Justin Bieber fue visto subiendo a su avión privado con una misteriosa chica. Ahora, se confirma que la mujer que cubría su cuerpo y su rostro para no ser captados por los paparazzis, era la mismísima Kendall.

Madison Beer lo reafirmó después en Twitter, luego de que los medios la indicaran como la afortunada chica que viajaba con Justin.

Automáticamente se desligó del tema y, sin pudor, reveló que era la estrella de Keeping Up With the Kardashians la que cubría su rostro, antes de subir al avión.

Tiene sentido: el look que usaba al comer hamburguesas, es el mismo que tenía al subir al avión. Con un outfit holgado y cómodo, la campera rosa que usó pora abrigarse terminaron por develar el misterio.

No se sabe si se trata de un romance que intentan tapar, o si su relación se hizo tan fuerte que ahora son dos grandes amigos. Lo cierto es que Kendall Jenner fue vista recientemente saliendo de una cita con el rapero A$AP, así que solo quedan dudas más que certezas.