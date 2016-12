Instituto Los Leones pierde acreditación por autoevaluación copiada de otro plantel

Por estos días, las y los estudiantes chilenos definen sus preferencias para iniciar una etapa en la educación universitaria. El plazo de postulaciones, que se extiende hasta el próximo 30 de diciembre, mantiene a varias familias atentas a la calidad y confianza de la institución que elegirán como casa de estudios.

En este escenario, aparecen informaciones relevantes para quienes consideran entre sus opciones al Instituto Profesional Los Leones: la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) rechazó su certificación luego de descubrir que el informe de autoevaluación había sido plagiado.

Según fuentes de Radio Bío Bio, el informe fue copiado de otro documento diseñado por la Universidad de Las Américas. Por ello, desde el CNA decidieron rechazar la acreditación del plantel en noviembre pasado.

De hecho, el organismo evaluador decidió postergar la decisión de acreditar al Instituto Profesional Los Leones para revisar en detalle la información entregada, tras lo cual determinaron -el 30 de noviembre- no otorgarles la certificación finalmente. El informe, sin embargo, aún no está terminado por lo que el recinto no ha sido notificado aún.

El hecho genera preocupación en la comunidad universitaria, principalmente debido a los obstáculos que tendrán a la hora de postular a beneficios estudiantiles del Estado, como becas y créditos.

El Ciudadano