Cámara de Diputados pide a Bachelet incluir la fibromialgia en el Plan Auge

Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó esta semana la resolución 751 que pide a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, incluir la fibromialgia en el Plan Auge.

Dicha patología, según describieron los legisladores, es un síndrome que afecta a los adultos mayores, mujeres, niños y adolescentes. “La mayoría de sus síntomas son graves, severos y producen una serie de alteraciones personales, familiares y sociales, así como afectaciones a la estabilidad escolar y laboral”, señalaron.

En esa línea, manifestaron que la fibromialgia comparte elementos comunes tanto para realizar su diagnóstico diferenciado, brindar un tratamiento ya paliativo del dolor, como para el control medicamentoso de algunos de sus síntomas, con enfermedades que ya se encuentran recogidas en el Plan Auge. En ese sentido, plantean que “los aspectos más destacados de su sintomatología también se presentan como síntomas de otras patologías que sí se encuentran recogidas en el Plan Auge por el gran impacto que causan en la ciudadanía”.

No obstante aquello, argumentaron que la fibromialgia no es un síndrome que se encuentra recogido dentro de las patologías Auge, por lo que “no resulta ni lógico ni justo que para poder acceder a un diagnóstico diferencial no se tenga acceso a las garantías Ges por no encontrarse reconocida como patología Auge, en circunstancias que enfermedades graves con las que comparte síntomas sí lo estén”.

