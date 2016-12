Vin Diesel acosó a una periodista en plena entrevista: esta fue su reacción

Hace unos días se hizo viral una entrevista en la que Vin Diesel fue cuestionado por su comportamiento ante la periodista que estaba frente a él. La brasileña Carol Moreira fue la aludida en la incómoda situación que provocó tanto revuelo, que el actor de Rápido y Furioso incluso debió de pedir perdón públicamente.

Moreira estaba consultando al famoso de Hollywood sobre su reciente cinta: XxX: el retorno de Xander Cage. Pero al parecer la belleza de ella lo asombró de tal manera, que interrumpió sus preguntas para hablar sobre su físico. Al comienzo la entrevistadora respondió agradeciendo y riéndo, pero poco a poco se notó la incomodidad mientras Diesel no atendía a lo que ella le decía.

“Dios, eres tan hermosa, salgamos de aquí”, dijo el actor sin reparo alguno. Mientras tanto, como relata la propia conductora, ella se reía intentando ocultar su incomodidad. Por la insistencia de los halagos, esta situación fue vista para muchos como un acoso a Moreira.

La mujer también mencionó que no sabía que hacer, y que “Me reía porque era una situación delicada. No me gustaba. En ese momento no sabía cómo reaccionar, pero estaba incómoda, no fue elegante. Yo llevaba muchas preguntas preparadas”.

Si bien luego Diesel ha pedido perdón públicamente, muchos siguen comentando el hecho. Acá el video: