Estas son algunas cosas que pueden enfermarte diariamente y no lo sabías

Sin embargo, entre tanto ajetreo hay cosas que se escapan de nuestro control… Un ejemplo sería no beber la suficiente agua, la cual podría traducirse en una deshidratación, provocarnos dolores de cabeza e incluso calambres musculares, es por eso que a continuación te mostramos un listado de consejos que será mejor tener tener en cuenta para evitar enfermedades y gozar de una salud mejor.

Dales un vistazo:

1. Uso “sucio” del maquillaje.

Existen cantidad de historias de personas que contrajeron una infección por utilizar pinceles o brochas de maquillaje llenas de gérmenes. Al igual que pasa con el cepillo de dientes, los cepillos y brochas de maquillaje también deben mantenerse limpios y renovarlos periódicamente.

En particular, nos referimos al maquillaje que nos aplicamos en la zona de los ojos, que podría ocasionarnos una conjuntivitis, infecciones por estafilococos y otros gérmenes. Utilizar diversos cepillos para las diversas partes de la cara y limpiarlos de vez en cuando ayudará a evitar que las bacterias se propaguen. Todo ello sin olvidar que el maquillaje caducado debemos tirarlo de inmediato.

2. Bacterias en nuestra lavadora.

El moho y hongos pueden acumularse fácilmente en los dispensadores de detergente de nuestra lavadora, así como en el borde de goma. Un estudio realizado por la Universidad e Arizona encontró que las bacterias, como el E. coli, que se encuentran en nuestra ropa interior puede traspasarse fácilmente al resto de prendas durante el lavado. Por eso siempre conviene lavar la ropa interior por separado y con agua caliente para matar estas bacterias.

3. El uso del calzado inadecuado.

Este problema puede manifestarse de varias formas. Cuando el calzado es demasiado pequeño, podría ocasionarnos problemas en la circulación y calambres en los pies.

El calzado mediocre no siempre proporciona un soporte adecuado para nuestros pies, aunque no se limita solo a estos. Juanetes, esguinces de tobillo, malas posturas, calambres musculares y dolor de espalda son solo algunas de las consecuencias de no llevar el calzado adecuado.

4. Beber bebidas extremadamente calientes.

La Sociedad Americana del Cáncer citó un informe de la Organización Mundial de la Salud que vincula el consumo de bebidas extremadamente calientes con contraer cáncer de esófago. El estudio también encontró que las temperaturas por encima de los 65ªC sugieren un mayor riesgo. ¿Solución? Tan fácil como dejar que se enfríe un poco nuestra bebida.

5. Demasiados dispositivos electrónicos.

Esto podría extrapolarse a todos los dispositivos de los que hacemos uso en nuestro día a día: la luz artificial perturba el sueño. Cuando nos metemos en la cama con el teléfono, tablet o dejamos la televisión de fondo, estamos induciendo al cerebro a mantenerse despierto. Los estudios demuestran que la producción de melatonina también se ralentiza.

Una dolencia poco conocida y asociada con los teléfonos, así como a otros dispositivos, es el mareo por movimiento digital. El NY Times informó que estas náuseas y mareos tienen que ver con que nuestros sentidos no están en concordancia mientras se visualiza contenido digital en movimiento. Móviles y videojuegos son los culpables más comunes. Los expertos apuntan que entre el 50% y 80% de nosotros podemos padecerlo y que las mujeres son más propensas que los hombres.

6. Dormir poco o demasiado.

Seguro que todos habéis escuchado alguna vez que las horas óptimas de descanso se encuentran entre 7 y 8. Los expertos de la Clínica Mayo señalan que una pequeña cantidad de sueño y/o de mala calidad pueden disminuir la inmunidad de nuestro cuerpo. Así, recomiendan entre 9 y 10 horas en adolescentes y alrededor de 10 en niños de edad escolar.

Al igual que dormir poco puede ser un problema, dormir demasiado también. No nos referimos a épocas en las que estáis recuperando sueño o porque se está enfermo. Existen los mismos riesgos durmiendo poco que durmiendo en exceso: diabetes, enfermedades del corazón, obesidad y dolores de cabeza. Además, desde WebMD apuntan que dormir demasiado podría ser un indicador de depresión, fatiga crónica o hipersomnia.

7. No beber agua suficiente.

Al igual que las plantas, nuestro cuerpo necesita agua. La deshidratación puede causarnos dolores musculares o articulares, piel seca, mareos y dolores de cabeza. Además de deshidratación, la baja ingesta de agua puede interferir con la digestión normal, provocar estreñimiento o problemas para orinar.

Vía: Difundir