Esta chica llegó a pesar sólo 35 kilos por su anorexia, pero decidió cambiar y hoy es una sensual modelo Fitness

Cazandra Zetterberg es una joven que sufrió anorexia por muchos años, llegando a pesar tan sólo 35 kilos en el año 2013.

Su madre, muy preocupada, decidió llevarla al hospital, ya que Cazandra estuvo una semana sin consumir absolutamente nada de comida. Era tanto el deterioro de esta chica, que los médicos le dijeron a la familia que no lograría sobrevivir.

Fue la hermana menor de Cazandra la que le hizo abrir los ojos: “Me permitían salir del hospital e ir a casa una vez a la semana, lo que yo veía como una oportunidad para no comer, pero luego vi a mi hermana pequeña llorando frente a mí. Eso me hizo dar cuenta de cómo mi situación estaba afectando a los demás”, contó la joven.

Al día siguiente, Cazandra decidió cambiar de estilo de vida y luchar por recuperarse lo más pronto posible. Llevaba dos años sufriendo anorexia: “Esos años solo fueron sobre comida. Me tiraba en la cama casi todo el tiempo solo porque no quería comer y en mi peor momento, no tenía energía y sentía muchísimo frío”.

Hoy en día, esta chica tiene 19 años y le ha dado un gran giro a su vida: se recuperó y decidió estudiar nutrición para de esta manera orientar a la gente y que nadie sufra lo que le tocó a ella: “Desde ahora quiero trabajar en conseguir mis metas, y mis metas son ayudar a los demás. No importa por lo que hayan pasado o cuales sean los objetivos de los demás, creo que por lo que he vivido puedo ayudar”.

No sólo decidió estudiar esta carrera, sino que también vivir una vida sana. Es por ello que se convirtió al fitness. En su cuenta de Instagram, donde suma más de 16.000 seguidores, esta chica comparte consejos de vida saludable para que otros se inspiren y decidan llevar una vida que le haga bien al cuerpo.

Mira su impresionante cambio: