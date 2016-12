Esta modelo paraguaya invitó a “salir del clóset” a ex participante del reality “¿Volverías con tu Ex?”

La modelo paraguaya, Viviana Figueredo, hizo duras declaraciones que involucran directamente a un personaje que apareció en el reality show “¿Volverías con tu Ex?”, Pascual Fernández.

La chica, quien participó en el reality español, “Supervivientes: Perdidos en Honduras” , estuvo en el encierro con este personaje. Según relatan, ella le coqueteaba, pero nunca concretaron nada.

Hace unos días Viviana, admitió que encontraba guapo al español, pero que nunca pasó nada más. Pero al parecer las declaraciones no le gustaron para nada al ex “chico reality” quien arremetió con todo contra la modelo en su cuenta de Twitter.

El link hace referencia a una entrevista que Figueredo dio en el año 2014 y donde cuenta que tuvo que ejercer la prostitución un tiempo para mantener a su familia. Además, que tuvo relaciones con el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, para poder conseguir algún cargo en el gobierno.

Como era de esperarse, a esta chica no le gustaron para nada las declaraciones de Pascual y le respondió cosas como: “Eres un cabrón”; “¿Acaso una chica no puede decir que eres guapo?”; “Eres un flor de maric*n, menos mal que jamás salimos, no sirves como hombre”; “Te invito a salir del clóset para que seas más feliz“.

La mujer se defendió argumentando que él la trató de prostituta sin ninguna razón.