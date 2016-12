Alejandra Valle fue duramente criticada por mostrar esta fotografía de su abdomen

Alejandra Valle está en su mejor momento, hace unos meses comenzó a llevar una vida más saludable y logró bajar 11 kilos y ha compartido algunos datos con sus seguidores para ayudarlos a perder peso.

La periodista comparte parte de su rutina deportiva, que consiste en salir a correr y varias de sus comidas en su cuenta de Instagram.

Pero hubo una foto que rápidamente se llenó de críticas. En la imagen la panelista de “Intrusos” muestra su abdomen con unos parches, los que sirven para calmar la ansiedad, según lo que contó ella en la red social, pero algunos de sus seguidores entendieron que estos servían para adelgazar y la criticaron duramente.

Tras los comentarios, Alejandra tuvo que salir a aclarar la situación; “Ojo chiquill@s! Yo no dije q sirvan para adelgazar. Para eso sólo sirve hacer dieta y ejercicios. Pero estoy hablando muy en serio cuando digo que me relajan y me ayudan a dormir bien. Me dan calma y me quitan la pesadez estomacal que siento a veces en la noche”.