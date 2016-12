Denuncian amenazas carcelarias contra la machi Francisca Linconao

La machi Francisca Linconao enfrenta este miércoles su quinto día en huelga de hambre, en protesta por el trato recibido de parte de la justicia en la investigación del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay. La machi lleva más de 9 meses de prisión preventiva, interrumpida por el cambio en sus medidas cautelares.

El medio Mapuexpress informó que la situación de la machi se debate hoy entre el castigo, las amenazas y la huelga líquida con que ella manifiesta su inocencia.

“Acaba de recibir, hace dos días, un acta de notificación “a internos imputados que se declaran en Huelga de Hambre”, documento mediante el cual el alcaide del Centro Penitenciario Femenino le “notifica” “No ha lugar lo solicitado” y le advierte que “una vez que el infractor se desista en continuar la huelga será derivado al área de salud…” y “una vez recuperado obligatoriamente será derivado al módulo de origen para cumplir la sanción disciplinaria de ‘privación de visitas por el lapso de siete a 30 días’, conforme al párrafo N° 3 de las sanciones y procedimientos de aplicación, artículo N° 81, letra g”, señalaron.

Asimismo, se le informó que durante la huelga de hambre, los privados de libertad no tendrán derecho a recibir visitas. De no deponer la huelga de hambre, no se le autorizarán más visitas, pero si no se depone la medida de presión, tampoco va a tenerlas incluso hasta por 30 días.

Hoy se tomó la decisión de alargar el tratamiento médico para la machi por al menos 12 días más, en vista de su complejo estado de salud. La autoridad ancestral del pueblo mapuche ha bajado aún más de peso en los días de huelga, pero decidió no deponer esta iniciativa hasta que reciba una respuesta “honesta” de las autoridades. Hasta ahora, no se ha conseguido nada.

Además, cercanos a la machi recordaron que el pasado lunes 26, las acciones convocadas por lesbofeministas, feministas y redes mapuche coparon el país y la represión policial fue violenta con las mujeres. “Carabineros de Chile en Santiago trataron de “perras” a las manifestantes y las golpearon sin medida; esto, paradójicamente en una confrontación y denuncia al SERNAMEG, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (que actualmente es un Ministerio chileno)”, señalaron.

