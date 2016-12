Se le acabó el recreo a Piñera: perdería ante Guillier en segunda vuelta

Llegó el día. Luego del adelanto tuitero de Marta Lagos, hoy se revelaron los resultados del Barómetro de la Política Cerc-Mori correspondiente a diciembre. La expectativa era alta, porque la directora de Mori Chile había manifestado días atrás que «es impactante la evolución de AG (Alejandro Guillier)» en las mediciones relacionadas con las próximas elecciones presidenciales.

Según la información levantada por la encuesta, en primera vuelta un 23% votaría por Sebastián Piñera, seguido de Alejandro Guillier (19%) y Ricardo Lagos (9%). Respecto de la medición de octubre, el empresario subió 4 puntos, mientras que el periodista creció 8. Lagos se mantuvo igual.

Otra novedad en las respuestas fue la aparición del dirigente social Cristian Cuevas, miembro de Nueva Democracia, quien aparece con un 3% y no figuraba en anteriores registros de Cerc-Mori. El ex presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre supera incluso a José Miguel Insulza, quien obtuvo 2% de las menciones.

Para segunda vuelta, la encuesta consultó preferencias para tres escenarios. Enfrentados a una elección entre Guillier y Piñera, un 35% de los encuestados se inclina por el ex penalista de Tolerancia Cero y un 30% por el ex dueño de Chilevisión. En octubre marcaron 28% y 26%, respectivamente.

«Vemos que Sebastián Piñera aumenta cuatro puntos, pero resulta que Alejandro Guillier aumenta más y hoy le saca una ventaja que es absolutamente significativa estadísticamente, no como la vez anterior, en que era prácticamente un empate. Es decir, la velocidad de avance de Sebastián Piñera es mucho menor que la velocidad de avance de Alejandro Guillier y este termina ganándole en una segunda vuelta», señaló Marta Lagos al presentar los resultados del Barómetro de la Política.

«A Sebastián Piñera se le acabó el recreo. Es decir, ya no se puede sentar tranquilamente, viendo como todos los otros compiten y él está ya en la línea ganadora. Hoy tiene un competidor que va cabeza a cabeza y vamos a ver si Alejandro Guillier sigue avanzando a la velocidad que va», añadió.

Un escenario con Piñera y Lagos en el balotaje indica que el primero superaría por 10 puntos al segundo (33% vs 23%). Esta fotografía da cuenta del aumento de 5 puntos, por parte de Piñera, respecto de la encuesta de octubre, mientras que Lagos permanece estancado. Sin embargo, un 44% declara no saber o no responde.

Si Guillier pasara a segunda vuelta con Manuel José Ossandón, un 38% votaría por el senador por Antofagasta y un 15% por el senador por Santiago Oriente. En este contexto, un 47% no manifestó respuesta.

LO QUE QUIEREN, LO QUE CREEN Y LOS POLÍTICOS CON MÁS FUTURO

Además de los escenarios electorales, la encuesta comparó las percepciones de los encuestados sobre quién les gustaría que fuera Presidente en relación a quién creen que será electo. Al respecto, un 19% manifestó que le gustaría que Sebastián Piñera volviera a presidir el país. En segundo lugar se ubicó Alejandro Guillier, con 14% (6 puntos más que en octubre). Más atrás aparecen Lagos con 6% (estancado) y Ossandón con 3%. Un 57% alcanza la opción que reúne a Otros/Ninguno/NS/NR.

Al preguntar por quién cree que será el próximo Presidente, un 30% respondió a favor de Piñera (6 puntos más que en octubre), seguido de Guillier con un 11% (sube 7 puntos), quien logra superar a Lagos, puesto que el ex mandatario obtuvo 8 puntos en diciembre, dos menos que en el décimo mes del año. Al igual que en la pregunta anterior, la opción que aglutina a Otros/Ninguno/NS/NR acapara mayor cantidad de preferencias, con un 47%, aunque en octubre marcó 61%.

Cerc-Mori también considera la pregunta abierta donde sitúa a los cinco políticos con mayor futuro. Aquí Guillier aumenta fuertemente, de 11% a 25%, saltando del tercer al primer lugar. En segunda posición aparece Piñera, con 24% (+ 4%), seguido de Lagos (15%), Ossandón (10%) y el diputado Gabriel Boric (9%).

EVALUACIÓN DE GOBIERNO Y DE LA POLÍTICA

En diciembre, la aprobación de gobierno de Michelle Bachelet alcanza 30% (4 puntos más que en octubre). En tanto, la credibilidad de la Presidenta cae de 4.1 en 2015 a 3.9, en una escala de uno a diez, donde 1 es mínimo de credibilidad y 10 el máximo.

Además, se consultó a los encuestados en cuál de los gobiernos post dictatoriales les ha ido mejor a ellos y su familia. Un 25% contestó en la primera administración de Bachelet, un 21% se inclinó a favor del gobierno de Piñera y 9% dijo que con Lagos. Más atrás quedaron los gobiernos de Frei (6%), Aylwin (3%) y el actual de Bachelet (2%).

Además, un 65% de los encuestados señaló que ha permanecido igual desde el inicio del actual gobierno. Mientras que un 19% dijo que ha empeorado y 13% sostuvo que ha mejorado.

En cuanto a la evaluación de la política, un 26% señaló que lo peor que le ha pasado a Chile en 2016 es la corrupción. Detrás aparecen los problemas económicos (11%) y la delincuencia (10%).

Por otro lado, más del 40% considera que la política le genera un sentimiento de aburrimiento, desconfianza e irritación. Mirado desde una perspectiva más amplia, el aburrimiento aumenta de 23% en 2009 a 48% en 2016; la desconfianza aumenta paulatinamente de un 33% en 1993 a 41% en 2009 y 44% en 2016; y la irritación más que duplica las menciones entre 2009 con 18% y 2016 con 41%.

Felipe Menares Velásquez