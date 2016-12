Abogada Manuela Royo: “Hoy no sólo se busca criminalizar los procesos reividicatorios, sino también a los líderes del pueblo mapuche”

El recrudecimiento de la violencia policial contra el pueblo mapuche ha quedado en evidencia, este año, para aquellos y aquellas que aún tenían dudas acerca de la compleja situación que enfrenta día a día el pueblo mapuche. En entrevista con El Ciudadano, la abogada de la Defensoría Penal Pública Manuela Royo abordó esta situación y la impunidad de la que gozan aquellos que han vulnerado los derechos del pueblo originario.

Ha sido un año duro para el pueblo mapuche. Existe la sensación de que hay un recrudecimiento de la violencia policial en La Araucanía, de que las cosas parecen estar más fuera de control. ¿Compartes ese diagnóstico?

Yo creo que los últimos hechos han visibilizado una situación que ya es constante en el Wallmapu. No podemos olvidar que Alex Lemún, el año 2002, cuando murió por un disparo en el cráneo, tenía 17 años. El año pasado yo trabajé en una denuncia contra el Estado de Chile por violaciones de derechos fundamentales de niños, en situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes mapuche. En un plazo de cinco años en dos comunidades contamos más de cien niños.

Entonces, si bien lo de Brandon fue una situación límite que alcanzó mayor notoriedad gracias a las redes sociales y las denuncias, lo cierto es que en mi corta experiencia acá esto no es más que la continuidad de hechos ya existentes. Esta permisividad e incluso respaldo que existe sobre el actuar de Carabineros no sólo los blinda y financia, sino que también los protege, por eso es que Carabineros actúa con total impunidad, como en el caso de Brandon.

¿En qué va el caso de Brandon? No hay noticias sobre carabineros detenidos ni formalizados aún.

La familia está trabajando con otro abogado, pero hasta la fecha no han presentado querella. Yo pude ver con mis propios ojos cómo mucha gente del Gobierno y de Carabineros de Chile se acercó continuamente a la familia para ofrecer dinero y ayuda. Entiendo que hasta la fecha ellos no han aceptado eso. Ahora, hasta la fecha tampoco se ha formalizado al carabinero ni se ha tomado ninguna medida cautelar, lo que a mí me parece muy injusto. Si cualquier otra persona hubiera realizado un acto así contra un niño que no fuera mapuche esto jamás estaría sucediendo.

Fuiste apartada del caso Lucshinger Mackay por críticas hacia el fiscal que lidera la investigación. ¿Sostienes esa visión y cuáles fueron las razones que te hicieron pronunciarte públicamente al respecto?

Yo creo que este año estuvo marcado, aparte de la violencia policial, por la criminalización de aquellas comunidades y organizaciones mapuche que han continuamente luchado por sus derechos culturales y territoriales. La causa Luchsinger Mackay es paradigmática, toda vez que sin existir pruebas concretas y con una investigación contradictoria, se ha privado de libertad y se ha criminalizado a una machi, que es una autoridad tradicional y que ha sido una mujer dedicada a enfrentarse a los intereses de los privados, como cuando ella demandó a Forestal Palermo por la tala de vegetación nativa. Demandó al Estado también por estos hechos de violencia hacia su persona y hoy se encuentra en huelga de hambre, protestando por lo poco y nada que tiene, que es su cuerpo, ya que ni siquiera tiene libertad.

Así también se ha privado de libertad a otros dirigentes, Hernán Catrilaf, quien es un dirigente muy importante dentro de las personas líderes dentro del territorio. Históricamente han luchado por sus derechos culturales, son personas que viven en guillatún y otras prácticas de ceremonias rituales. Hoy no sólo se busca criminalizar el proceso de reivindicación y búsqueda de autodeterminación, sino también encarcelar a personas que son líderes, que cumplen roles culturales, por lo que no sólo se atenta contra la libertad de ellos, sino contra toda una cultura.

En enero se celebra un nuevo aniversario de la muerte de Matías Catrileo, que es un ejemplo bien claro del abuso policial y la impunidad. Esta es una situación a la que la sociedad chilena parece haberse acostumbrado, ¿estamos naturalizando la violencia hacia el pueblo mapuche, como si fuera algo normal?

Yo recuerdo cuando sucedió lo de Matías y creo que no fue un hecho aislado, han habido muchas personas que han sufrido muchas vejaciones . Recordar que su familia, por ejemplo, aparte de estos hechos, saben que la persona que lo mató está en libertad, ellos han sido criminalizados también por protestar. Matías participaba también de reivindicaciones en los fundos Luchsinger y quienes recuerdan su memoria también viven prisión o persecución política. Entonces, ves que no es sólo naturalización de la violencia e impunidad, sino que el mismo hecho de recordar o movilizarse por esta situación es causal de posteriores criminalizaciones.

Cómo evalúas la forma en que se ha comportado la justicia en la impunidad y violencia sufrida por el pueblo mapuche. ¿Ha respondido y qué responsabilidad tiene a futuro?

Aquí claramente hay ciudadanos y seres humanos de segunda clase que son los mapuche. Claramente cuando se le otorga libertad a personas que han cometido tortura y crímenes de lesa humanidad, versus una machi que no tiene pruebas contundentes en su contra, nadie se preocupa por su salud. Los derechos culturales de un pueblo no son reconocidos ni valorados por los tribunales y la justicia, creo que estamos en una gran deuda y lo más triste es que a la sociedad chilena le perjudica profundamente, porque el pueblo mapuche es parte de una identidad latinoamericana, de una riqueza cultural, que día a día se está matando y criminalizando. Hay una serie de obligaciones con ellos respecto a los derechos humanos que lamentablemente para la justicia es letra muerta.

Vanessa Vargas Rojas