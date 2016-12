Estas fueron las 7 búsquedas más insólitas que realizaron los países en Google durante el 2016

Dicen que no existe tal cosa como una pregunta tonta. Si no lo sabes, siempre es bueno consultar. Ahora bien, la gracia de Google, la plataforma de búsqueda más grande del mundo, es que puedes hacer cualquier pregunta y es muy difícil que alguien se entere. Sí, es difícil… Sin embargo, la tecnología tiene ojos puestos encima y el caso de internet no es la excepción. Si creíste que tu búsqueda en Google nunca sería revelada, pues, te equivocaste.

Google arrojó las búsquedas que más se repitieron durante el año 2016 y elaboró un listado con las preguntas más curiosas que cada país realizó.

Estas son las 7 más insólitas.

1. A propósito de la candidatura y posterior triunfo electoral del político estadounidense, Donald Trump, hubo muchas personas en Norteamérica que se sentaron en el computador, terriblemente asustados, para preguntarle al buscador mágico. “¿Cómo construir un refugio nuclear?”

2. La fiesta toma lugar todos los años, sin embargo, este 2016 un número importante de habitantes en Kenya preguntó “¿Qué es Halloween?”

3. Dinamarca, a raíz del boom de la serie Game Of Thrones, quiso enterarse acerca de un asunto bastante peculiar. El país consultó a Google “¿Quién ganaría la pelea entre Thor y Superman?”

4. Alejándose de toda obviedad y temas contingentes, la pregunta más buscada en Alemania fue “¿Cuántos habitantes tiene Islandia?”

5. Los italianos, por su parte, se dieron cuenta que no podían desilusionar al resto del mundo respecto a sus habilidades gastronómicas. La búsqueda más realizada por ellos en Google fue, “¿Cómo se prepara una pizza?”

6. Costa Rica tiene múltiples preocupaciones. Dicho país presentó varias preguntas y todas comenzaban con las palabras “Qué pasa”. Estas fueron las más buscadas. “¿Qué pasa si gana Donald Trump?, ¿Qué pasa si me ingresa fibra óptica en el cuerpo?, ¿Qué pasa si me alimento sólo con manzanas?, ¿Qué pasa si la retina de mi ojo está inflamada?”

7. México, a diferencia de lo que creeríamos, instaló en el tercer lugar del ranking de preguntas, la siguiente: “¿Quién es Juan Gabriel?”

¿Y tú? ¿Qué le preguntaste a Google este año?